PSG Mercato : N'Golo Kanté lâche un indice sur son futur à Chelsea

Publié par JEAN-LUC D le 04 mars 2022 à 21:21

Lié jusqu’en 2023, N’Golo Kanté pourrait quitter Chelsea l’été prochain et le PSG est intéressé. Le milieu français s’est prononcé sur son avenir.

N'Golo Kanté choqué par la vente de Chelsea

L’action de Vladimir Poutine en Ukraine ébranle énormément le monde du sport et particulièrement celui du football. Lié au président de la Russie, Roman Abramovich fait partie des oligarques visés par les sanctions européennes en représailles à la guerre déclarée par Poutine. L’homme d’affaires russe de 55 ans a donc pris la résolution de mettre en vente son club de coeur.

Une décision qui a créé un énorme séisme dans le monde du football, particulièrement chez les Blues, comme l'a révélé N'Golo Kanté. « C’est quelque chose pour lequel nous n’étions pas préparés, c’est arrivé rapidement. La seule chose que nous pouvons faire, parce que nous ne contrôlons pas ces choses, c’est de faire de notre mieux, de jouer au football du mieux possible, pour nous, pour le club, pour les fans, et voir comment les choses se passent. C’est la seule chose que nous pouvons contrôler », a déclaré le champion du monde 2018 sur la chaîne britannique Sky Sports, également interrogé sur son avenir avec le club londonien.

PSG Mercato : Kanté prêt à dire « oui » au PSG ?

Courtisan de longue date de N’Golo Kanté, le Paris Saint-Germain n’a pas fait une croix sur le milieu de terrain français. Bien au contraire. D’après les informations relayées par The Telegraph, Nasser Al-Khelaïfi veut profiter de la situation contractuelle de l’ancien pensionnaire du SM Caen et surtout de la situation actuelle de Chelsea pour recruter le natif de Paris. Toujours selon la source anglaise, le président du club de la capitale serait même disposé à mettre un chèque de 60 millions d’euros sur la table des négociations afin de rapatrier Kanté vers sa ville natale.

En Espagne, le quotidien AS confirme cette tendance et assure que les dirigeants parisiens pourraient proposer un contrat longue durée à l’ancien milieu de terrain de Leicester, assorti d’un salaire plus important que celui qu’il touche actuellement avec Chelsea. Toutefois, la partie est encore très loin d’être gagnée pour les Rouge et Bleu puisque le principal concerné ne semble pas particulièrement intéressé par un changement d’air. « Depuis que je suis ici, j’ai passé de très belles saisons, avec l’équipe, les managers, les supporters. J’espère qu’on pourra continuer comme ça, continuer à gagner, et c’est comme ça que je vois l’avenir », a précisé Kanté sur Sky Sports. Le Paris SG sait donc à quoi s’en tenir sur cette piste.