Bordeaux Mercato : Une nouvelle signature chez les Girondins

Publié par ALEXIS le 04 mars 2022 à 20:51

Une nouvelle signature a été actée à Bordeaux, ce vendredi. Un jeune joueur a été mis à la disposition de David Guion, officiellement.

Bordeaux Mercato : Johaneko Louis-Jean passe pro

L’équipe professionnelle de Bordeaux a enregistré une nouvelle signature, ce jour. Il s’agit de celle de Johaneko Louis-Jean, un jeune joueur issu du centre de formations des Girondins. Il a signé un premier contrat pro, d’une durée de trois ans avec le club au scapulaire. Le défenseur de 17 ans s’est lié à son club formateur jusqu’en 2025. « Johaneko Louis-Jean est un nouveau joueur professionnel aux Girondins ! Le jeune homme a paraphé son premier contrat pro cet après-midi. Il est désormais bordelais jusqu'en juin 2025 », a communiqué le FCGB.

« Je suis fier de cette signature, parce que c’est avec mon club formateur. Le travail reste à faire , le travail est long, et j’espère que c’est le début d’une longue carrière. Je vais essayer de multiplier les entrainements et essayer d’intégrer peu à peu les feuilles de matchs et commencer à faire mes premières minutes en Ligue 1 », a déclaré Johaneko Louis-Jean.

Qui est Johaneko Louis-Jean ?

Johaneko Louis-Jean est né à Bayonne en 2004, il aura 18 ans le 28 juin prochain. Il a débuté le football à Labenne (entre Tarnos et Bayonne) avant d’évoluer à l’Aviron Bayonnais FC, sous le maillot du club de sa ville natale. Après cinq ans à Bayonne, l’arrière latéral s’est engagé avec les Girondins en 2019. Vu sa progression, il a fait une apparition dans le groupe des pros cette saison 2021-2022, lors du 16e de finale de Coupe de France face au stade Brestois (3-0). Il a effectué une belle prestation malgré l’élimination des Marine et Blanc.

Titulaire à Brest, Johaneko Louis-Jean avait été remplacé par Moudja Sie Ouattara (19 ans) après 79 minutes de jeu. Polyvalent, il est à l’aise tant à droite qu’à gauche. « Rapide, véloce et bon défenseur, il possède une marge de progression très importante à seulement 17 ans », a indiqué Bordeaux.