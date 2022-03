OM Mercato : L’annonce forte de Dimitri Payet sur son avenir !

Publié par Timothée Jean le 05 mars 2022 à 00:51

48 heures avant le choc OM-Monaco, Dimitri Payet s’est exprimé sur son avenir à court terme. Le milieu de terrain n’écarte pas la possibilité d’un retour en équipe de France.

OM Mercato : Payet rêve d’un retour en équipe de France

Âgé de 34 ans, Dimitri Payet est assurément dans la meilleure de sa carrière. Responsabilité au poste de leader du groupe marseillais, le milieu offensif de l’ OM enchaîne des prestations remarquables sous le maillot marseillais. Auteur de 11 buts et 11 passes décisives en 33 apparitions, toutes compétitions confondues, le Réunionnais est à présent le Marseillais le plus décisif de la saison.

Grâce à cet excellent retour de forme, Dimitri Payet incarne aujourd’hui un candidat crédible à l’équipe de France. Et si Didier Deschamps ne l’a plus convoqué depuis octobre 2018, le capitaine marseillais n’a pas encore un trait sur son retour chez les Blues. Le Réunionnais espère réintégrer la sélection nationale avec en ligne de mire une participation au Mondial 2022 au Qatar. « À partir du moment où je pense que je peux encore avoir un niveau de jeu international, ça restera toujours dans un coin de ma tête », a-t-il confié dans des propos rapportés par L’Équipe.

Dimitri Payet garde la tête sur les épaules

Malgré une belle saison à l’ OM, Dimitri Payet garde la tête sur les épaules. Il reste lucide et sait qu’il devra faire face à une rude concurrence à son poste. « Mais on a une sélection extraordinaire avec, dans mon domaine offensif, des joueurs incroyables. Le choix, le sélectionneur l'a. Je ne me mets plus de pression avec ça, ce ne serait que du bonus », a-t-il ajouté. S’il vise toujours un retour chez les Bleus, le joueur de 34 ans ne se fait pas trop d'illusions. Même s’il répondrait avec plaisir à une nouvelle convocation de Deschamps. « Quel joueur français offensif peut prétendre vouloir être titulaire quand vous avez Benzema, Mbappé et Griezmann devant ? Il faut être fou. Je pourrais revenir pour cirer les chaussures de Karim s'il le faut ! (Il rit.) Ce serait couillu de dire « j'arrive et je joue ! » Être dans les 23, c'est déjà exceptionnel, le vivier offensif est incroyable », a-t-il conclu.