OL Mercato : Le retour de Maxime Gonalons se précise pour cet été

Publié par JEAN-LUC D le 05 mars 2022 à 17:20

Libre dans un an, Maxime Gonalons a ouvert la porte à un retour à l’OL. Et les choses se précisent pour le milieu de terrain de Grenade.

Jean-Michel Aulas a bien contacté Maxime Gonalons

Et si Maxime Gonalons revenait à l’Olympique Lyonnais pour prendre la place de Bruno Guimarães, transféré cet hiver à Newcastle pour 42 millions d’euros, la saison prochaine ? Si l’ancien capitaine des Gones a ouvertement laissé la porte ouverte à un tel scénario, Jean-Michel a récemment confirmé avoir contacté le joueur de 32 ans pour évoquer effectivement un retour dans le Rhône.

« Je confirme qu'on a contacté Maxime Gonalons à la trêve pour savoir où il en était, et je suis ouvert à un retour possible, mais comme avec Juninho, ce n'est pas moi qui déciderai », a déclaré le président de l’OL dans des propos rapportés par L'Équipe. Parti de Lyon pour la Roma en juillet 2017 contre un chèque de 5 millions d’euros, le milieu de terrain français se serait bien faire son come-back en Ligue 1 lors du prochain mercato estival. Et si la direction de Grenade ne verrait aucun souci à laisser filer un joueur qui ne dispose plus que d’une année de contrat, l’Olympique Lyonnais est loin d’être seul sur ce coup.

OL Mercato : Deux clubs concurrencent Lyon pour Gonalons

« J’aimerais bien finir ma carrière en France, boucler la boucle dans un championnat que je connais super bien. C’est ma cinquième année à l’étranger, il va me rester un an de contrat donc il y aura forcément des discussions avec le club dans les prochaines semaines (…) Un retour à Lyon ? Je ne sais pas, on verra. C’est vrai que mon nom revient assez souvent pendant les mercatos (…) Si j’ai le bonheur de finir dans le club de mon coeur, ça serait la plus belle des choses. Mais je vais laisser faire le temps, les choses se feront naturellement », confiait Maxime Gonalons sur BeIN Sports, il y a quelques semaines.

D’après les informations du journal Le Progrès, Peter Bosz à la recherche d’une sentinelle pour son équipe et les dirigeants lyonnais travailleraient effectivement sur le retour de Gonalons. Mais selon les renseignements recueillis par le portail Le 10 Sport, « deux autres clubs de Ligue 1 sont intéressés par le profil de Maxime Gonalons. »

Le média sportif explique notamment qu’en dehors de l’Olympique Lyonnais, Clermont Foot et le Racing Club de Strasbourg aimerait également s’attacher les services du natif de Vénissieux. Reste maintenant à savoir dans quel club de Ligue 1 l’international français aimerait signer son come-back l’été prochain.