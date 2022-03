PSG Mercato : Énorme mise au point du clan Haaland sur son futur

Publié par Ange A. le 07 mars 2022 à 06:05

Alors que le nom d’Erling Haaland est associé au PSG, l’un des proches de l’attaquant de Dortmund a jeté un froid sur sa venue.

Le PSG hors de course pour Haaland ?

Cet été encore, Erling Haaland fera parler sur le marché des transferts. Bien qu’encore sous contrat jusqu’en 2024 avec le Borussia Dortmund, le Norvégien pourrait se trouver un nouveau club. L’avant-centre de 21 ans dispose en effet d’un bon de sortie de la part de sa direction. Laquelle serait disposée à le brader pour un montant compris entre 70 et 90 millions d’euros. Au vu de ce tarif, plusieurs clubs voudraient enrôler le prolifique buteur scandinave. Le Paris Saint-Germain est souvent cité comme un prétendant d’Haaland. Le PSG aurait coché son nom pour assurer la succession de Mbappé. Lequel est annoncé au Real Madrid. Mais selon un proche du joueur du BVB, il n’en serait rien.

Un gros duel annoncé dans le dossier Haaland

Proche de la famille d’Erling Haaland, Jan Aage Fjörtoft a notamment écarté le Paris Saint-Germain parmi les sérieux courtisans de l’attaquant norvégien. Selon l’ancien international, proche du père du buteur de Dortmund, deux clubs seraient en réalité à la lutte pour s’offrir le jeune attaquant. Le PSG n’en fait pas partie. « Je pense que tout se joue entre deux clubs et qu’il s’agit du Real Madrid et de Manchester City. Le FC Barcelone, il me semble que c’est davantage de la propagande qu’autre chose. On verra ce qui se passera au final mais, pour le moment, ça se joue entre deux pays et deux clubs », a assuré Fjörtoft dimanche sur ESPN.

Ces dernières semaines, plusieurs médias avaient déjà indiqué que le sociétaire du BVB aurait une préférence pour l’Espagne en cas de départ. Pour le moment, le géant scandinave cherche à retrouver le terrain. Il est éloigné du rectangle vert depuis quelques semaines en raison d’une blessure. Il en était 23 buts et 6 passes décisives avant de chuter.