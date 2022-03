PSG Mercato : Sadio Mané successeur de Mbappé au Paris SG ?

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2022 à 21:38

Et si Sadio Mané débarquait au PSG l’été prochain en cas de départ de Kylian Mbappé ? Ça chauffe en Angleterre pour l’attaquant de Liverpool.

Liverpool montre la porte de sortie à Sadio Mané

Liverpool est vraisemblablement entrain de montrer la porte de sortie à Sadio Mané. Après avoir analysé toutes les décisions du club anglais à l’endroit de l’international sénégalais, Gilles Verdez est parvenu à cette tragique conclusion. Le chroniqueur sportif dénonce un manque de respect des Reds pour le compatriote d’Idrissa Gana Gueye.

Sur les antennes de RFI, au Radio Foot International, Verdez a clairement conseillé au joueur de 29 ans de quitter Liverpool l’été prochain afin de s’offrir un nouveau challenge encore plus exaltant.

« Je donne un carton rouge à Liverpool parce qu’ils sont en train de mépriser Sadio Mané dont le contrat expire en 2023, comme Mo Salah. Pourtant ils vont prolonger Mo Salah et Sadio Mané on en fait rien.

On avait brader sa cérémonie après la victoire du Sénégal à la CAN 2021, Liverpool méprise Sadio Mané, le Sénégal est en colère, la presse sénégalaise s’empare du dossier, on a acheté un attaquant, Luis Diaz, on est sur un autre, Darwin Nunez, c’est honteux ce qu’on fait à Sadio Mané. S’il est méprisé, il doit partir, mais Liverpool le paiera », s’est offusqué le journaliste français.

Après Gilles Verdez, une légende du foot français a enfoncé le clou concernant l’avenir de l’ancien pensionnaire du FC Metz.

PSG Mercato : Mané, prochain gros coup du Paris SG ?

Il y a quelques semaines, le média anglais Goal avait déjà annoncé que le clan Sadio Mané envisageait sérieusement un départ de Liverpool à la fin de la saison. A un an de la fin du terme de son aventure à Anfield, le natif de Sedhiou pourrait changer d’air lors du prochain mercato estival, selon les propos de Patrick Mboma. Pour l’ancien international camerounais, parmi les clubs susceptibles d’accueillir le protégé de Jûrgen Klopp, le Paris Saint-Germain pourrait tenter sa chance en cas de départ de Kylian Mbappé vers le Real Madrid.

« Sadio Mané va quitter Liverpool ou pas ? Il a fait quelque chose d’important, c’est donner un titre majeur au Sénégal. Certes on parle de son club, mais dans son club, il a gagné le championnat et la Ligue des champions. Il est en haut de ce qui peut lui arriver aujourd’hui en termes de carrière (...) S’il veut continuer à briller et nous épater, il peut aller chercher un challenge ailleurs », a déclaré Mboma sur le plateau de l’émission Les Grandes Boucles.

« Là on ne parle pas de fin de carrière, mais pour bonifier sa valeur et sa valeur est immense. Et sa destination ? PSG, FC Barcelone, Real… Ce qui est sûr, pour qu’un joueur comme Mané quitte le championnat anglais pour un autre club, il faut beaucoup d’argent », a précisé le consultant de Canal Plus.

Reste maintenant à savoir si le Paris SG passera à l’action dans ce dossier.