Real Madrid Mercato : Chelsea, Hazard a pris une importante décision

Publié par Timothée Jean le 07 mars 2022 à 16:16

Annoncé vers un retour à Chelsea, l’attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, a tranché pour son avenir. C’est son frère cadet, Kylian, qui a vendu la mèche.

Real Madrid Mercato : Eden Hazard n’a pas l’intention de bouger

Il est l’une des grosses déceptions du Real Madrid. Arrivé dans la peau de superstar pour compenser le départ de Cristiano Ronaldo, Eden Hazard n’est jamais parvenu à se monter à la hauteur du montant investi pour son transfert (115 millions d’euros). L’international belge est désormais relégué dans la hiérarchie des attaquants madrilènes, au profit de Vinicius Jr et Rodrigo Goes.

Pire, Eden Hazard n’entre pas vraiment dans les plans de l’entraîneur Carlo Ancelotti, qui préfère miser sur d’autres options pour animer son secteur offensif. En grande difficulté dans la capitale espagnole, le milieu offensif de 31 ans est alors annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines. Mais l’ancien joueur de Chelsea n’a pas l’intention de quitter le Real Madrid, où il est heureux avec sa famille. C’est du moins ce que révèle son frère cadet, Kylian Hazard, dans une interview accordée au journal belge Het Laatste Nieuws.« Eden a déjà fait sa carrière. Il est bien là où il est, sa famille s’y sent bien », a-t-il indiqué.

Eden Hazard veut aller au bout de son contrat

À en croire les propos de son petit frère, l’ancien milieu offensif de Chelsea a de grandes chances d’aller jusqu’au bout de son contrat expirant en juin 2024 avec le Real Madrid. Plutôt que de tenter sa chance ailleurs, il est motivé pour se battre et garder sa place au sein de l’équipe madrilène. « Il a un contrat jusqu’en 2024 et je pense qu’il attendra jusque-là. Peut-être qu’Eden joue un peu moins maintenant et que l’équipe travaille sans lui. Mais tout le monde sait à quel point il est bon. Il doit prouver qu’il est un bon remplaçant », a-t-il ajouté.

S’il est en difficulté à Madrid, Eden Hazard ne songe donc pas à un départ pour l’instant. Pourtant, le capitaine des Diables rouges n’est pas à court de propositions. Chelsea et Newcastle suivraient de très près sa situation sous le maillot madrilène.