RC Strasbourg : Ludovic Ajorque se lâche sur un objectif secret

Publié par ALEXIS le 23 février 2022 à 06:09

Meilleur buteur du RC Strasbourg, Ludovic Ajorque s’est fixé un objectif secret pour la saison en cours. Il l’a dévoilé dans Onze Mondial.

RC Strasbourg : Ajorque rêve d'une qualifcation en coupe d'Europe

Auteur de 10 buts en Ligue 1, Ludovic Ajorque est l’actuel meilleur buteur du RC Strasbourg. Il est aussi parmi les meilleurs buteurs du championnat, plus précisément à la 8e place du classement général après 25 journées. Grâce aux performances du colosse attaquant du RCSA (1,97 m pour 82 kg), les Strasbourgeois sont 4es du championnat, synonyme de qualification pour la Ligue Europa. Parlant de coupe d’Europe, l’attaquant de 28 ans en rêve, après l’expérience de 2019 avec le club alsacien.

Il se dit disposé à sacrifier ses performances individuelles au profit d’une qualification collective pour la coupe d’Europe. « Tu préfères rester bloqué à 10 buts et te qualifier pour la Ligue Europa ? Ça, je signe direct », a-t-il répondu sans détours. Il faut rappeler que Ludovic Ajorque avait marqué 16 buts la saison dernière, mais le RC Strasbourg avait fini à la 15e place de L1 avec 42 points. Du coup, il préfère en marquer moins et terminer la saison, si possible, à une place qualificative pour la Ligue des Champions ou l’Europa League. « Si on regarde le classement à l’instant T, je signe de suite pour la Ligue Europa », a-t-il insisté.

Le buteur du RCSA, « ce n’est pas les statistiques qui comptent, c’est le résultat de l’équipe »

L'avant-centre au profil atypique a expliqué ensuite pourquoi il se tient prêt à adopter cette démarche collective, en mettant de côté ses statistiques personnelles. « Pour moi, ce n’est pas les statistiques qui comptent, c’est le résultat de l’équipe. […] L’année dernière, j’ai marqué 16 buts, mais ça a servi à quoi ? Le maintien ! Pffff… Je préfère marquer beaucoup moins de buts et être là où je suis aujourd’hui, que 16 buts et nous maintenir comme l’année dernière », a-t-il justifié.