PSG Mercato : Leonardo tient la première réponse de Marcus Rashford

Publié par JEAN-LUC D le 08 mars 2022 à 12:05

Kylian Mbappé pourrait s’en aller cet été. Le PSG s’est positionné sur Marcus Rashford, et la réponse de l’attaquant de Manchester United n’a pas tardé.

Marcus Rashford intéressé par le challenge du Paris SG

Depuis l’été dernier, le nom de Marcus Rashford est très souvent associé au Paris Saint-Germain. À la recherche d’une nouvelle star en attaque pour palier un probable départ de Kylian Mbappé, les dirigeants du club de la capitale auraient noué des contacts avec l’entourage de l’ailier de Manchester United.

D’après les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’international anglais de 24 ans se pose des questions sur son avenir avec les Red Devils puisque depuis le début de la saison et les arrivées de Cristiano Ronaldo et Jadon Sancho, il a perdu sa place dans le onze de l’équipe mancunienne. Pressenti comme l’avenir de Manchester United, Rashford n’a été titulaire qu’à seulement 14 reprises toutes compétitions confondues cette saison pour 4 buts et 2 passes décisives.

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, le natif de Manchester ne serait pas forcément opposé à un départ. Surtout si c’est pour rejoindre le Paris SG afin de remplacer Kylian Mbappé aux côtés de Lionel Messi et Neymar. « Le PSG ne s’activera sur personne tant que Mbappé n’a pas décidé de son avenir alors que les négociations sont toujours en cours. Mais oui, Pochettino voulait Rashford pour éventuellement remplacer le Français l’été dernier », explique le tabloïd britannique The Telegraph, qui précise que l’attaquant anglais serait intéressé par un tel challenge. Toutefois, le numéro 10 de Man United ne compte pas aller au clash avec son club formateur.

PSG Mercato : Rashford met la pression sur Manchester United

En effet, le Times confirme que Marcus Rashford figure bel et bien sur les tablettes du Paris Saint-Germain. Mais il ne compte pas se précipiter pour réclamer un bon de sortie à sa direction. Selon le média anglais, le coéquipier de Paul Pogba veut s’accorder le temps de la réflexion avant de trancher définitivement en ce qui concerne la suite de sa carrière. Surtout qu’il aimerait également que son club clarifie sa position le concernant. Si les réponses ne vont pas dans le sens souhaité, Marcus Rashford serait prêt à rejoindre le PSG en cas de départ de Kylian Mbappé.