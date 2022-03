Real-PSG : Les compos tombent, choix forts de Pochettino !

Publié par Thomas le 09 mars 2022 à 10:49

C'est le grand jour pour le Paris Saint-Germain qui affronte le Real Madrid ce soir en Ligue des Champions. Découvrez les compos de ce Real-PSG.

PSG : Les choix forts de Pochettino face au Real Madrid

Les Parisiens le savent, leur saison se joue ce soir au Santiago Bernabeu, face à une équipe madrilène plus que revancharde. Secoué à l’aller 1-0 par un Paris Saint-Germain conquérant, le Real Madrid devrait inverser la tendance ce mercredi soir, de quoi pousser Mauricio Pochettino à opérer certains changements. Si le coach Rouge et Bleu a indiqué en conférence de presse, hier, vouloir imposer le même rythme de jeu que lors du premier match, il semble peu probable que le Real laisse ce soir le ballon à Leo Messi et les siens, et cela, le coach argentin en a parfaitement conscience.

Si Pochettino avait choisi le 15 février dernier de titulariser Leandro Paredes, pour pallier à la fatigue d’Idrissa Gueye, alors tout juste revenu de la CAN, ce soir, le technicien du PSG devrait faire débuter l’international sénégalais. Comme l’indique L’Équipe ce mercredi, l’ancien milieu d’Everton devrait entamer la rencontre aux côtés de l’indéboulonnable Marco Verratti et du surprenant Danilo, qui réalise un début d’année 2022 remarquable.

Donnarumma, la sécurité dans les buts

L’éternel débat des gardiens au Paris Saint-Germain semble enfin toucher à sa fin. Après de longs mois d’alternance entre Gianluigi Donnarumma, arrivé cet été, et Keylor Navas, Mauricio Pochettino aurait semble-t-il tranché en faveur de son champion d’Europe. Si le bilan de Navas à Paris n’est pas alarmant, il contraste néanmoins drastiquement avec le rendement de son compère italien qui possède un ratio arrêt/match bien supérieur à celui du Costaricien. Donnarumma devrait sans surprise assurer les buts parisiens face au Real Madrid, lui qui avait fait bonne impression (quoique peu sollicité par le Real) lors du match aller.

Mbappé en pleine forme, Neymar titulaire

L’autre inconnu résidait au niveau du secteur offensif, après le contact reçu à l’entraînement, qui aura eu le mérite de faire le tour du monde, Kylian Mbappé jouera finalement bien ce soir contre le Real Madrid. S’il sentait effectivement une gêne après le tacle appuyé d’Idrissa Gueye ce lundi, l’attaquant français a fait l’objet de soins intensifs lui permettant d’être apte pour débuter ce soir. Présent hier à l’entraînement au Bernabeu, le Bondynois semblait bien en jambe, de quoi rassurer les inquiétudes parisiennes.

À gauche, Neymar devrait débuter la rencontre à la place d’un Angel Di Maria en perte de vitesse ces derniers mois. Encore trop juste pour apparaître dans le onze de départ il y a trois semaines, l’international brésilien aura beaucoup à prouver ce soir tout comme son compère Lionel Messi, qui débutera à droite de l’attaque.

Compo probable du PSG :

Gardien : G. Donnarumma

Défenseurs : A. Hakimi, Marquinhos, P. Kimpembe, N. Mendes

Milieux de terrain : I. Gueye, Danilo, M. Verratti

Attaquants : L. Messi, K. Mbappé, Neymar

Compo probable du Real Madrid :

Gardien : T. Courtois

Défenseurs : Nacho, D. Alaba, E. Militao, D. Carvajal

Milieux de terrain : L. Modric, T. Kroos, F. Valverde

Attaquants : M. Asensio, K. Benzema, Viniciu