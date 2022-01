Angers SCO Mercato : Un cadre du SCO intéresse la Bundesliga

Publié par Thomas G. le 25 janvier 2022 à 22:53

Un cador de Bundesliga veut enrôler un titulaire indiscutable d'Angers SCO, aussi pisté par l' OM. Le joueur est ouvert à un départ.

Angers SCO Mercato : Fulgini sur le départ

Le milieu de terrain polyvalent Angelo Fulgini intéresse fortement un club de Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach. Le milieu de 25 ans ne semblait pas être un candidat à un départ, mais l’intérêt de ce cador allemand a changé la donne. Le natif d’Abidjan est ouvert à un départ dès cet hiver. Le numéro 10 angevin a participé à 145 matches avec le SCO et a inscrit 22 buts avec Angers.

Le joueur formé à Valenciennes a toujours évolué en France. À 25 ans, il semble vouloir découvrir un nouveau football en rejoignant la Bundesliga. En cas de départ à Mönchengladbach, il ne sera pas dépaysé, il y retrouverait un bon nombre d’anciens pensionnaires de la Ligue 1 comme Ramy Bensebaini, Marcus Thuram ou encore Alassane Pléa. Fulgini dispute actuellement sa 6e saison sous les couleurs du SCO. Véritable titulaire indiscutable sous les ordres de Stéphane Moulin, il a gagné la confiance de son successeur Gérald Baticle. Cette saison, il a joué 20 matches, inscrit 3 buts et délivré 2 passes décisives.

Angelo Fulgini bientôt en Bundesliga ?

Un temps pisté par l’ OM, Angelo Fulgini ne va pas rejoindre le club phocéen. La piste a été abandonnée par les Marseillais car le dossier était trop compliqué. En effet, Fulgini veut une place de titulaire, ce que l'Olympique de Marseille ne peut lui garantir à l’heure actuelle.

Fulgini a également été approché par Burnley, mais préfère rallier la Bundesliga plutôt que la Premier League. Un choix qui peut paraître surprenant, mais en réalité tout à fait logique lorsque l'on prend en considération le jeu de Fulgini, bien plus adapté aux espaces et à un jeu offensif prôné en Bundesliga. Le milieu angevin est sous contrat jusqu’en juin 2023, il n’a pas encore prolongé, son départ d’Angers se précise et une offre de Mönchengladbach peut arriver à tout moment.