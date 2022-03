Montpellier HSC-OGC Nice : Andy Delort au cœur d'une polémique ?

Publié par Thomas G. le 09 mars 2022 à 15:12

Les supporters de l'OGC Nice ne pourront pas se rendre à Montpellier pour voir jouer leur équipe. Un arrêté préfectoral a été rédigé.

OGC Nice : Pas de supporters niçois à Montpellier

La préfecture de l'Hérault a rédigé un arrêté préfectoral pour interdire la venue de supporters niçois à Montpellier, ce samedi. Les supporters de l’OGC Nice ne pourront donc pas assister à la rencontre de la 28e journée entre l’OGC Nice et Montpellier.

L’arrêté de la préfecture de l’Hérault stipule également que, « toute personne se prévalant de la qualité de supporter de l'OGC Nice ne pourra donc pas pénétrer dans l'enceinte, ni même circuler ou stationner sur la voie publique au niveau du stade, du quartier des Hôpitaux Faculté/Mosson et dans le centre-ville de Montpellier ». Un coup dur pour les Ultras Niçois qui avait fait de ce déplacement une priorité pour soutenir leur équipe.

La préfecture de l’Hérault a rédigé cet arrêté pour plusieurs raisons, d’abord à cause d'une " rivalité historique et violente entre supporters " des deux clubs, ensuite, car la préfecture constate huit incidents entre les supporters des deux clubs depuis 2014. De plus, 120 supporters niçois avaient " investi le centre-ville et déclenché une rixe avec des jeunes d'une cité sensible de Montpellier ". Enfin, la préfecture évoque dans son arrêté une attaque de cinq supporters niçois dans un camping de Carnon, en juillet 2021.

La préfecture explique aussi que les Ultras niçois de la "Populaire Sud" avaient envisagé de " laver cet affront " samedi à l'occasion du déplacement de leur équipe à la Mosson. Il n' y aura donc pas de supporters Niçois pour soutenir Andy Delort et ses coéquipiers à Montpellier.

Montpellier : Andy Delort de retour à Montpellier

La préfecture a également pris cette décision en grande partie à cause du transfert d'Andy Delort. La préfecture de l'Hérault évoque l'attaquant en expliquant que le " départ surprise " du joueur à Nice, est une " défection de dernière minute ". Ce départ a ravivé les animosités entre les supporters Niçois et les supporters Montpelliérains. Le retour du Natif de l’Hérault s’annonce chaud, les Ultras Montpelliérains devraient lui concocter un accueil particulier. Andy Delort avait été vendu à l’OGC Nice par le MHSC l’été dernier pour 15 millions d’euros.