OM Mercato : C’est confirmé, des négociations en vue pour Saliba

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 19:19

Prêté à l’ OM cette saison, William Saliba se dirige vers un retour à Arsenal. Pourtant, le défenseur central vient de lâcher un indice positif sur son avenir à Marseille.

OM Mercato : Saliba ouvre la porte à un transfert définitif

L’avenir de William Saliba (20 ans) continue d’alimenter les débats à l’Olympique de Marseille. Le défenseur central est prêté sans option d’achat à l’ OM et devrait retourner à Arsenal à l’issue de la saison. Cependant, les dirigeants marseillais, convaincus par ses prouesses définitives, ambitionnent de le conserver le plus longtemps possible. Comme Pablo Longoria l’a récemment indiqué, la direction de l’ OM travaille en coulisses pour son transfert définitif, même si cette mission s’annonce très difficile.

Outre ses difficultés financières, le club phocéen doit faire face au véto de Mikel Arteta qui souhaite récupérer son ancien défenseur. Mais qu’en pense le principal concerné ? Interrogé en conférence de presse à la veille du match OM-Bâle, William Saliba n’a pas fermé la porte à un transfert définitif à l’Olympique de Marseille, expliquant qu’il est « heureux » d’évoluer sous les couleurs phocéennes. « Je suis très heureux à Marseille, je me sens très bien ici », a-t-il assuré.

William Saliba annonce de futures négociations

Auteur d’une saison pleine à Marseille, William Saliba sera sans doute l’un des joueurs les plus convoités lors du prochain mercato. S’il assure resté concentré sur ses performances en défense, le jeune joueur sait aussi qu’il aura de futures négociations pour sa signature. C’est du moins ce qu’il a laissé entendre devant les médias. « On va s'assoir en fin de saison. Il y a tellement de choses à faire avant, se qualifier en coupe d'Europe et finir avec une place en C1 pour la saison prochaine », a-t-il ajouté. S’il reste concentré sur la suite de saison, le joueur prêté par Arsenal à l’ OM est bel et bien conscient qu’il aura l’embarras du choix pour la suite de sa carrière.