OM Mercato : William Saliba, mauvaise nouvelle pour Marseille !

Publié par Timothée Jean le 08 mars 2022 à 16:35

Prêté par Arsenal sans option d’achat, William Saliba n’est pas contre l’idée de poursuivre à son aventure à l’ OM. Cependant, le coach des Gunners ne l’entend pas de cette oreille.

OM Mercato : Le dossier William Saliba se complique

Arrivé à l’Olympique de Marseille lors du dernier mercato estival, William Saliba n'a pas tardé à conquérir le cœur du public marseillais par ses solides prestations en défense. Le défenseur de 20 ans s’est rapidement imposé comme un taulier au sein de l’effectif marseillais. Il est devenu incontournable dans la défense de l’ OM avec 35 matches joués en intégralité, toutes compétitions confondues.

William Saliba fait aujourd’hui preuve d’une grande solidité défensive qui s'illustre par des retours salvateurs et une capacité de relance très appréciée. Si bien que les dirigeants marseillais envisagent de le conserver. C’est en tout cas le souhait affiché par le président Pablo Longoria. Mais cette mission s’annonce très compliquée, car le défenseur est prêté sans option d’achat par Arsenal. En clair, il devrait retourner chez les Gunners à l’issue de la saison en cours. D’autant plus que l’entraîneur Mikel Arteta est catégorique à son sujet.

Arteta met son veto pour William Saliba

En effet, si la direction de l’ OM garde espoir de conserver William Saliba lors du prochain mercato estival, la presse britannique assure que le coach d’Arsenal ne l’entend pas de cette oreille. The Sun explique que Mikel Arteta aurait signifié à ses dirigeants de récupérer l’ancien Stéphanois en fin de saison afin de renforcer sa défense. Malgré les spéculations d’un possible transfert, le coach des Gunners est déterminé à accorder une nouvelle chance à son jeune défenseur en Premier League et insiste sur le fait que le joueur de 20 ans sera un élément clé pour son dispositif futur. Les dirigeants de l’ OM sont donc très mal embarqués sur cette piste. Néanmoins, une offre de 30 millions d’euros pourrait tout chambouler dans ce dossier.