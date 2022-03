OM Mercato : Marseille veut le garder, William Saliba fixe sa condition

Publié par JEAN-LUC D le 06 mars 2022 à 18:19

Prêté cette saison par Arsenal, William Saliba n’est pas forcément opposé à un transfert définitif à l’OM. Mais à une certaine condition.

Marseille va négocier pour conserver William Saliba

Vendredi, Pablo Longoria a confirmé que l’Olympique de Marseille va tenter sa chance avec William Saliba à l’issue de la saison. D’après les informations du journal L’Equipe va devoir régler « une question à trois » pour l’international espoir. Le quotidien sportif explique ainsi que les dirigeants marseillais vont rencontrer le joueur formé à l’AS Saint-Etienne dans ce mois de mars pour le convaincre de s’inscrire sur la durée avec le club phocéen.

Pablo Longoria devra ensuite négocier avec Arsenal puisque le prêt de Saliba ne comporte aucune option d’achat. D’autant que selon la source francilienne, le club londonien voit « l'avenir avec lui », même si Ben White et Gabriel donnent satisfaction à Mikel Arteta cette saison. En cas de départ, les Gunners aimeraient récupérer les 30 millions d’euros qu’ils ont investis en juillet 2019 pour le recruter.

Pablo Longoria et l’OM vont donc se montrer convaincants et surtout généreux puisque de nombreux cadors européens, notamment le PSG, le Real Madrid et d’autres clubs anglais et italiens, seraient à l’affût pour s’offrir les services du coéquipier de Dimitri Payet. En attendant le début des pourparlers, le principal concerné annonce déjà la couleur pour la suite de sa carrière.

OM Mercato : William Saliba veut disputer la LDC

« C’est une question à trois. Pour le club propriétaire du joueur, Arsenal, le joueur et l’OM. Il faut voir nos possibilités. Il est très bien ici, on est très satisfaits de ses performances », déclarait Pablo Longoria dans les colonnes du journal La Provence, vendredi.

Ce dimanche, L’Equipe assure que pour garder une chance de voir William Saliba à l’Olympique de Marseille la saison prochaine, l’équipe de Jorge Sampaoli devra absolument se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions. Pour prolonger l’aventure sur la Canebière, le défenseur central de 20 ans exigerait comme condition essentielle une participation à la C1.

Troisième au classement avant d’accueillir l’AS Monaco en clôture de la 27e journée de Ligue 1, le club marseillais tient donc le bon bout pour cocher cette case des conditions de Saliba.