Bordeaux : Sévèrement critiqué, un Girondin répond à Lopez

Publié par ALEXIS le 10 mars 2022 à 06:25

Cadre du vestiaire de Bordeaux, Josuha Guilavogui est monté au créneau, pour remobiliser les Girondins, derniers de Ligue 1, après les critiques de Lopez.

Bordeaux : Gérard Lopez en colère contre ses joueurs

Bordeaux prépare activement son match contre le PSG, dimanche (13h) au Parc des Princes. Lanternes rouges de Ligue 1 avant ce match comptant pour la 28e journée de Ligue 1, les Girondins sont en quête de points pour se sortir de la zone rouge de relégation en Ligue 2. Parlant de points, ils n’en ont pris que 2 lors de leurs 5 derniers matchs de championnat. En d’autres termes, ils ont concédé trois défaites et fait 2 nuls. Le nouvel entraîneur, David Guion a même enregistré sa première défaite (0-2) contre un concurrent direct, l’ES Troyes AC, dans la course pour le maintien dans l’élite.

Gérard Lopez, le président de Bordeaux, avait piqué une grosse colère après cette défaite et avait attaqué ses joueurs. « Ici, ce n’est pas un club où quelques copains se réunissent le dimanche pour taper dans un ballon. Ça passe par de l’engagement, une concentration à 120% et un respect du plan de jeu. Je sais ce qui est fait pendant la semaine, et le jour du match, on dirait que ce sont les frères des joueurs qui jouent. […] On a l’impression qu’ils jouent avec une grenade dégoupillée... », avait-il martelé dans L’Équipe.

Guilavogui, « nous sommes les premiers responsables, on ne répond pas aux attentes »

Ce mercredi, Josuha Guilavogui a répondu au dirigeant du FCGB, sur France Bleu Girondins. Il reconnaît certes que les critiques du patron ont été durs, mais il comprend la colère de ce dernier. « On n’a pas su répondre aux attentes, et c’est nous les premiers responsables. Ce n’est pas agréable, mais c’est la réalité », a-t-il admis. « C’est nous qui sommes sur le terrain. Je pense que quand on est 20e de Ligue 1 avec l’effectif qu’on a, on ne peut pas dire à notre Président ‘’ faites attention à comment vous parlez’’. Si vous faites mal votre boulot, même quand votre boss vous parle mal, eh bien vous vous taisez et vous l’acceptez », a déclaré le milieu de terrain prêté à Bordeaux par le WfL Wolsbourg.

Pour finir, Josuha Guilavogui a estimé que la meilleure réponse à Gérard Lopez, « c’est de montrer le contraire » des résultats actuels, « sur le terrain ». Premier rendez-vous des Marine et Blanc à Paris, dimanche après-midi. Pour rappel, le nouveau propriétaire du club au Scapulaire a recruté Marcelo (défenseur central), Danylo Ignatenko (milieu de terrain), Anel Ahmedhodzic (arrière central) pendant le mercato d'hiver, en plus de Guilavogui et David Guion.