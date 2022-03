ASSE Mercato : Un indésirable lâche des confidences sur son départ

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 07:25

Recruté par Pau (Ligue 2) cet hiver, le portier Stefan Bajic s’est de nouveau confié sur son départ de l’ ASSE, son club formateur.

Stefan Bajic lâche des confidences sur son départ de l’ ASSE

Suite à la grave blessure au coude d’Étienne Green, l’AS Saint-Étienne a préféré miser sur Paul Bernardoni cet hiver. Le portier de 24 ans a été recruté en provenance d’Angers dans le cadre d’un prêt. Son arrivée a poussé le jeune Stefan Bajic vers la sortie. Libéré de son contrat par l’ ASSE, le gardien de but a pris la direction de Pau où il est désormais numéro 1. Dans un entretien à France Bleu, le Stéphanois est revenu sur son départ de Saint-Étienne. « J’avais des touches à l’étranger, ce n’est pas un secret notamment en Belgique mais je n’étais pas certain de jouer donc je voulais rester à Sainté jusqu’à la fin de saison et puis une opportunité est arrivé du côté de Pau […] Ce n’est jamais évident de quitter son club formateur avec un goût d'inachevé. La vie continue, si je progresse, je suis heureux. Il faut laisser le passé dans le passé et se concentrer sur le présent », a confié le portier de 20 ans.

Un avenir toujours flou pour Bajic

Dans sa sortie, l’ancien gardien de l’AS Saint-Étienne a savouré le temps le temps dont il dispose désormais. Il a été propulsé titulaire suite à la grave blessure d’Alexandre Olliero. Après avoir longtemps ciré les bancs à l’ ASSE, il découvre le rôle de de numéro 1 avec le pensionnaire de Ligue 2. « Malheureusement à Sainté, je n’ai pas réussi à enchainer beaucoup de matchs, ici j’apprends le métier de numéro 1, je reste un jeune joueur de 20 ans, il ne faut pas négliger une expérience en L2. Je joue, j’apprends à être régulier, c’est quelque chose que je ne connaissais pas dans ma jeune carrière », souligne-t-il. Reste maintenant à savoir de quoi sera fait l’avenir de Stefan Bajic. Son contrat avec Pau expire au terme de la saison. Il compte 4 apparitions avec le club de Ligue 2 pour deux concédés et autant de clean-sheet.