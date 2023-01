ASSE Mercato : Valenciennes s'offre un joueur formé à Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 20 janvier 2023 à 00:17

Valenciennes FC s’est offert les services d’un joueur formé à l’ ASSE. Cela, après avoir été contraint de céder son gardien de but aux Verts.

Valenciennes FC s’est renforcé ce jeudi 19 janvier. Il a enregistré la signature Stefan Bajic, un gardien de but formé et lancé en Ligue 1 par l’ ASSE. Il vient prendre la place de Gautier Larsonneur que l’AS Saint-Etienne leur a arraché cet hiver, à la suite d’un transfert estimé à 1,6 M€. Stefan Bajic est prêté par Bristol City, club évoluant en Championship qu’il a rejoint en juillet 2022, après son départ libre de l’ ASSE. « Stefan Bajic rejoint le VAFC sous la forme d’un prêt jusqu’au 30 juin 2023 ! À VA, il portera le numéro 1. Bienvenue Stefan », a officialisé le club nordiste dans un article sur son site internet officiel. « Je vais être content de retrouver Geoffroy-Guichard et de jouer contre eux (les Verts, ndlr) si tout se passe bien », a réagit le portier de 21 ans.

ASSE Mercato : Stefan Bajic revient en L2 pour retrouver du temps de jeu

En Angleterre, le club de l’ancien portier de la réserve de l’ ASSE a justifié son prêt à Valenciennes FC pour le reste de la saison 2022-2023. « Le gardien de but français revient dans son pays natal, à la recherche d'un temps de jeu régulier, avec l’objectif d’être sélectionné avec l'Equipe de France aux Championnats d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA cet été. » Rappelons que l'Espoir français avait disputé 12 matchs avec l’équipe professionnelle de l’ ASSE et avait joué à Pau FC en Ligue 2 BKT, entre janvier et mai 2022, avant de rejoindre l'Angleterre.

Prêté sans option d’achat, le gardien de but né à Saint-Etienne reste lié à Bristol City jusqu’au 30 juin 2025. Un gros défi l’attend à Valenciennes, car il a la lourde responsabilité de remplacer Gautier Larsonneur (25 ans), alors qu’il n’a pas joué le moindre match en Championship avec ‘’Les Robins’’.