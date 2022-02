ASSE Mercato : Un indésirable savoure son départ de Sainté

Publié par Ange A. le 10 février 2022 à 06:05

Aujourd’hui à Pau, Stefan Bajic est revenu sur son départ de l’ ASSE cet hiver. Un départ salvateur à en croire le jeune portier.

Les coulisses du départ de Bajic de l’ ASSE

Stefan Bajic a fait un pas important dans sa carrière cet hiver. Après avoir effectué toutes ses classes à l’AS Saint-Étienne, le portier a quitté le club ligérien pour Pau. Il a été recruté par le pensionnaire de Ligue 2 comme joker médical suite à la grave blessure d’Alexandre Olliero. Dans les colonnes de La République des Pyrénées, le gardien de but de 20 ans est revenu sur les coulisses de son départ de Saint-Étienne survenu après la fermeture officielle du mercato d’hiver. Il révèle notamment avoir eu un entretien avec Jean-François Soucasse. « Le mercato était terminé donc dans mon esprit tout était clair : j’avais en tête de rester à Saint-Étienne jusqu’à la fin de la saison. Malheureusement pour lui, Olliero s’est blessé. C’était un mardi soir contre Nîmes. Je n’étais pas au courant mais le lendemain matin, le président exécutif de l’ ASSE m’a appelé pour me dire que Pau était intéressé », a d’abord confié le jeune portier.

Les raisons de la signature de Bajic à Pau

Informé de l’intérêt de Pau, Stefan Bajic n’a pas hésité à donner son accord. En manque de temps de jeu, partir à Pau sonnait comme une opportunité pour le portier formé à l’ ASSE. « J’ai vu ça comme une opportunité. Pour moi jouer, c’est le plus important. À Saint-Étienne, ce n’était pas le plan pour moi. J’ai saisi l’opportunité paloise et j’en suis très content […] Maintenant j’ai fait un choix sportif et je l’assume. Je viens à Pau pour engranger des matches, donner le maximum et faire les plus belles performances possibles », a expliqué le Stéphanois. Lequel s’est engagé jusqu’à la fin de la saison avec l’actuel 9e de Ligue 2.