OM : Discipline, encore une mauvaise nouvelle pour Jorge Sampaoli

Publié par Ange A. le 10 mars 2022 à 06:55

Entraîneur de l’Olympique de Marseille, Jorge Sampaoli était de nouveau dans les mailles de la LFP. Il n’a pas échappé à une sanction.

Jorge Sampaoli de nouveau sanctionné par la LFP

Les temps sont durs pour Jorge Sampaoli avec l’Olympique de Marseille. L’OM n’arrive plus à enchaîner les bons résultats. Le club phocéen reste notamment sur trois matchs sans victoire en championnat. Les Marseillais ont notamment été défaits par l’AS Monaco au Vélodrome lors de leur dernière sortie. Outre les contreperformances, le technicien argentin essuie les critiques autant en interne qu’auprès des supporters concernant ses choix. Meilleur buteur du club cette saison, Arkadiusz Milik n’hésite plus à tancer vertementson entraîneur à qu’il réclame plus de temps de jeu. C’est dans ce contexte que le successeur d’André Villas-Boas vient de recevoir une mauvaise nouvelle. Réunie mercredi, la Commission de discipline de la LFP a infligé un match de suspension au coach de l’OM.

Une grosse absence contre Nice

Jorge Sampaoli écope en effet d’un match de suspension pour accumulation de cartons jaunes. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a écopé de son troisième avertissement en l’espace de 10 matchs lors de la défaite contre Monaco. L’Argentin va donc manquer le choc contre l’OGC Nice. La rencontre compte pour la 29e journée et se jouera au Vélodrome le 20 mars. Respectivement 2e et 3e de Ligue 1, Nice et Marseille sont à la lutte pour une qualification en Ligue des champions. Les Aiglons restent sur une large victoire contre le club phocéen. Les hommes de Christophe Galtier avaient étrillé les Marseillais (4-1) en quarts de finale de la Coupe de France. C’est donc avec un sentiment de revanche que le club phocéen va recevoir son rival azuréen lors de cette prochaine confrontation. Une rencontre que l’entraîneur marseillais suivra néanmoins depuis son canapé.