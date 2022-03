OM Mercato : Licenciement imminent de Sampaoli à Marseille

Publié par Timothée Jean le 09 mars 2022 à 11:19

Après la défaite à domicile face à l’AS Monaco (0-1), Jorge Sampaoli va-t-il être démis de ses fonctions à l’ OM ? Les spéculations vont bon train à Marseille.

OM Mercato : Jorge Sampaoli sur la sellette

Arrivé en mars 2021 en remplacement d’André Villas-Boas, Jorge Sampaoli est lié à l’Olympique de Marseille jusqu’en juin 2023. Pourtant, le technicien argentin n’est pas certain d’aller au bout de son contrat avec l’ OM. Et pour cause, les récentes contre-performances des Marseillais le placent dans une situation peu confortable. En effet, l’Olympique de Marseille enchaîne de piètres prestations ces dernières semaines. Battu par l’AS Monaco (0-1), le club phocéen reste sur une série de trois matchs sans victoire en championnat. Ce qui engendre même des tensions en interne.

Comme RMC Sport l’indique, le discours de Jorge Sampaoli passe difficilement auprès de son groupe. Certains cadres de l’OM ne comprennent plus ses choix tactiques et ses nombreux changements de formations. Comme en atteste la récente prise de parole d’Arkadiusz Milik, qui a ouvertement critiqué la méthode Sampaoli. Le climat délétère à l’ OM et un manque de résultats sportifs pourraient donc coûter cher à l’entraîneur argentin, au point d’envisager son limogeage ? Cette option prend de l'ampleur en interne.

Sampaoli bientôt viré de Marseille

Le journaliste argentin Luis Fregossi lâche une véritable bombe sur l’avenir de Jorge Sampaoli, en révélant que les dirigeants de l’ OM songeraient très sérieusement à se séparer de lui dans les semaines à venir. « Sampaoli est sur le point d’être licencié de son poste d’entraîneur de l’Olympique de Marseille. Les dirigeants ne comprennent plus ses décisions et de l’intérieur, il semblerait que les joueurs l’aient lâché », a publié le confrère sur les réseaux sociaux.

Ainsi, les jours du coach argentin sur le banc de l’ OM semblent plus que jamais comptés. Pour espérer conserver son poste, Jorge Sampaoli devra de ce fait opérer des changements le plus rapidement possible. Une victoire face au FC Bâle, jeudi en huitième de finale de la Conférence League, pourrait changer la donne. Dans le cas contraire, son avenir ne tiendrait plus qu’à un fil à Marseille. Il faudra toute de même prendre ces informations avec des pincettes.