PSG Mercato : Barça, le fils de Maradona annonce le retour de Messi

Publié par JEAN-LUC D le 24 février 2022 à 21:42

Arrivé librement l’été dernier, Lionel Messi pourrait déjà quitter le PSG pour retourner au Barça. C’est le fils de Diego Maradona qui le dit.

Sinagra : « Leo Messi va revenir au Barça. Peut-être l'été prochain »

Une saison seulement puis s’en va ? Après avoir quitté son confort espagnol l’été dernier pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain, Lionel Messi pourrait rebrousser chemin et retourner au FC Barcelone à l’issue de l’exercice 2021-2022. Interrogé par Diario Sport avant le match entre le SSC Naples et le FC Barcelone, ce jeudi soir au Diego Armando Maradona Stadium, à l’occasion du barrage retour de la Ligue Europa, le fils de l’ancienne gloire de la formation napolitaine dont le stade porte aujourd’hui le nom, a donné son avis sur la situation de Lionel Messi au PSG. Et selon Diego Armando Maradona Sinagra, le septuple Ballon d’Or ne va pas s’éterniser en France. Il table même sur un retour à Barcelone lors du prochain mercato estival.

« Quel club ne souffrirait pas de sa perte ? Pour moi, ils s'en sortent bien. Si je dis que le Barça joue avec Dembélé, Aubameyang, Ferran, Traoré, De Jong… C'est une grande équipe. Je suis convaincu que Leo Messi va revenir au Barça. Peut-être l'été prochain. Il n'a pas l'air heureux au PSG. Il est évident que c'est un grand joueur et quand vous jouez comme ça, vous le montrez où que vous soyez. Mais sa place est à Barcelone, sans aucun doute », a déclaré Diego Armando Maradona Sinagra.

Un retour de Messi au Barça réellement possible l’été prochain ?

En souffrance en Ligue 1, où il croule sous le poids des critiques, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, Lionel Messi se poserait des questions sur son avenir. Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2023, l’ancien capitaine du FC Barcelone songerait même de plus en plus à un retour en Catalogne. D’après la célèbre émission El Chiringuito, « en ce moment, Leo n'est pas heureux à Paris. Il n'est pas aussi heureux comme il peut l'être à Barcelone, tout simplement, car il n'a pas les mêmes possibilités. »

Lobo Carrasco, l'ancien international espagnol et ancien attaquant du club culé, ajoute même : « je vois des indices importants pour que Messi revienne. » Toutefois, le Qatar aimerait bien accueillir Messi, Neymar et Mbappé en étant des joueurs du Paris SG à la prochaine Coupe du Monde 2022 qu’il organise.