Bayern Mercato : Les Bavarois en pole pour un international allemand

Publié par Thomas G. le 10 mars 2022 à 23:25

Le Bayern est toujours à la recherche d’un défenseur central depuis l’annonce surprise du départ de Niklas Sule. Un international allemand est pisté.

Bayern Mercato : Matthias Ginter bientôt à Munich ?

Le Bayern Munich ne lâche pas Matthias Ginter, selon les informations du journal allemand Kicker. Les Bavarois veulent trouver un accord salarial avec le défenseur allemand au plus vite. Le joueur de 28 ans est en fin de contrat en juin prochain avec le Borussia Mönchengladbach. Les Bavarois ont vu l’arrivée de leur ennemi du Borussia Dortmund sur le dossier et craignent de perdre l’avance qu’ils avaient engrangé.

Matthias Ginter veut une place de titulaire pour s’assurer de disputer la Coupe du Monde au Qatar en fin d’année. À l’heure actuelle, Julian Nagelsmann ne peut pas lui garantir qu’il sera titulaire au Bayern Munich en raison d'une concurrence avec les deux joueurs français Dayot Upamecano et Lucas Hernandez. Tandis que du côté du BVB avec un Mats Hummels vieillissant et un Manuel Akanji sur le départ, on peut lui promettre une place de titulaire. Son temps de jeu pèsera lourd dans la balance surtout l’année de la Coupe du Monde.

Matthias Ginter est très courtisé

Au milieu de la saison sans enjeu du Borussia Mönchengladbach, Matthias Ginter est l’une des seules satisfactions. Les médias allemands le classent parmi les meilleurs défenseurs du championnat, il fait régulièrement partie des équipes de la semaine en Bundesliga. À 28 ans, il est temps pour lui de franchir un cap et de rejoindre un gros club.

Les performances du joueur attirent naturellement les convoitises, un intérêt du Barça a été évoqué, mais la piste a été abandonnée, car le FC Barcelone a préféré Andreas Christensen. L’Inter Milan fait également partie des clubs intéressés par le joueur. Simone Inzaghi aimerait l’installer dans sa défense à 3 pour solidifier sa défense. Le Bayern va devoir s’activer sur le dossier Matthias Ginter pour ne pas se faire couper l’herbe sous le pied.