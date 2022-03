OM Mercato : Une pépite du FC Nantes ciblée par Longoria

Publié par Ange A. le 11 mars 2022 à 07:55

L’ OM pourrait frapper un joli coup en Ligue 1 cet été. Pablo Longoria courtiserait un virevoltant ailier évoluant au FC Nantes.

Après l’échec Kolo Muani, l’ OM sur un autre coup au FC Nantes

Après Cédric Bakambu cet hiver, l’Olympique de Marseille envisage à nouveau de renforcer son attaque l’été prochain. Pablo Longoria, le président de l’ OM, serait intéressé par un autre attaquant évoluant au FC Nantes. Si le nom de Randal Kolo Muani a un temps été associé à Marseille, c’est celui d’un de ses coéquipiers qui est désormais lié au club phocéen. En fin de contrat au FCN, le longiligne avant-centre va rejoindre les Allemands de Francfort la saison prochaine. L’attaquant de 23 ans s’est engagé jusqu’en 2027 avec l’actuel 10e de Bundesliga. S’agissant de la nouvelle cible de Marseille, But Football révèle qu’il s’agit du Nigérian Moses Simon. D’après le média en ligne, la direction olympienne pourrait formuler une offre dans les prochains mois.

Longoria déjà fixé pour Moses Simon

Proches de la relégation la saison dernière, Moses Simon et le FC Nantes réalisent un bel exercice cette année. Les Canaris sont finalistes de la Coupe de France cette saison et pointent à la 6e place en championnat. Avec ses trois réalisations et ses sept passes décisives, l’international nigérian (43 sélections/5 buts) n’est pas étranger au succès du FCN cette année. Raison pour laquelle l’Olympique de Marseille devra mettre le prix pour boucler le transfert de Simon cet été.

Waldemar Kita, le président nantais, réclamerait au moins 20 millions d’euros pour lâcher son ailier de 26 ans. Son contrat à Nantes est encore valide jusqu’en 2024. Le natif de Jos a définitivement rejoint les Jaune et vert en 2020 contre 5 millions d’euros en provenance de Levante. Au terme de sa première saison, durant laquelle il avait été prêté, Simon avait été désigné meilleur joueur par les supporters des Canaris.