Liverpool Mercato : Les Reds sur un gros coup à Dortmund

Publié par Thomas G. le 11 mars 2022 à 09:55

Les Reds de Liverpool est intéressé par une jeune pépite de Dortmund, ce joueur de 17 ans intéresse également des clubs de Liga.

Liverpool Mercato : Les Reds ciblent Moukoko

Les Reds commencent à préparer l’avenir, le club veut recruter un nouvel attaquant. Selon l’insider Agente Secreto, les Reds veulent recruter Youssoufa Moukoko le jeune attaquant de Dortmund. L’international allemand U19 est considéré comme l’un des plus grand talents de sa génération.

Jürgen Klopp le sait et ne veut pas laisser passer cette opportunité. De plus, Roberto Firmino a perdu sa place au profit de Jota, il pourrait quitter Liverpool cet été. Pour le remplacer Jürgen Klopp a plusieurs pistes dont Lautaro Martinez et donc Youssoufa Moukoko.

Moukoko a participé à 13 matchs cette saison avec Dortmund, les dirigeants du club ne veulent pas se séparer du joueur. En effet à Dortmund, il est considéré comme une sérieuse alternative après le départ probable d’Erling Haaland. Le but de Dortmund est d’offrir un nouveau contrat à Moukoko avant de l’installer progressivement en tant que titulaire. Le contrat du jeune attaquant de Dortmund expire en juin 2023 et il n'a toujous pas prolongé. Le Borussia Dortmund va devoir s’activer pour blinder sa pépite pour empêcher les Reds et les clubs de Liga de le débaucher.

Liverpool parti pour tout gagner ?

La saison pourrait être historique pour les Reds qui ont éliminé l’Inter de Milan en 8e de finale de la Ligue des Champions. Jürgen Klopp aura besoin de son effectif au complet pour marquer l'histoire. Seul Thiago Alcantara est actuellement à l’infirmerie.

Liverpool est encore en lice dans toutes les compétions cette saison. Les Reds de Liverpool ont déjà remporté la Carabao Cup face à Chelsea. Ils peuvent encore rafler tous les titres restants, la Premier League, La FA Cup et la Ligue des Champions. Jürgen Klopp veut remporter la FA Cup, seul trophée qu’il n’a pas remporté avec le club.

La machine Liverpool est lancée à l’assaut de trophées, les Reds sont deuxièmes de Premier League à 6 points de Manchester City. Ils ont un match de retard sur les Cityzen, un match qu'ils joueront face à Arsenal.