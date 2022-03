OM Mercato : Excellente nouvelle dans le dossier Arturo Vidal !

Publié par Timothée Jean le 11 mars 2022 à 14:42

La direction de l’ OM vient de recevoir une excellente nouvelle qui devrait l’aider à recruter Arturo Vidal, milieu de terrain de l’Inter Milan.

OM Mercato : Reprise des négociations pour Arturo Vidal

Désireux de renforcer son milieu de terrain, en prévision du futur départ de Boubacar Kamara, qui jusqu’ici refuse de prolonger son contrat avec l’ OM, les dirigeants phocéens ont réactivé une piste bien connue à Marseille. Jorge Sampaoli nourrit le rêve de s’attacher les services d’Arturo Vidal depuis de longues dates et la direction de l’Olympique de Marseille est bien décidée à exaucer son souhait. Ainsi, les Marseillais seraient revenus à la charge pour le milieu de terrain de l’Inter Milan, avec la ferme volonté de boucler, cette fois, sa signature.

À l'instar de Jason Denayer ou encore Henrikh Mkhitaryan, le Chilien arrive en fin de contrat l'été prochain avec les Nerazzurri. Il est donc libre de négocier avec le club de son choix depuis le 1er janvier dernier, sans l’aval de sa direction. Au courant de cette situation contractuelle, la direction de l’ OM a, selon les informations de Calciomercato, entamé les négociations avec Arturo Vidal pour un transfert totalement gratuit cet été. Les discussions n'en sont qu'à leurs débuts, mais elles ont de grandes chances d’aboutir, même si aucun accord n’a pour l'instant été trouvé entre les deux parties.

L’Inter Milan a pris sa décision pour Arturo Vidal

Le journaliste Nicolo Schira s’est penché le dossier et va un peu plus loin en révélant que les dirigeants de l’Inter Milan ont pris une décision radicale pour le milieu de terrain : ils n’ont pas l’intention d’activer la clause permettant à Arturo Vidal de prolonger son contrat jusqu’en juin 2023. Ainsi, l’ancien joueur du FC Barcelone devrait être libre de tout contrat dès le 30 juin prochain. Une occasion en or que l’ OM ne compte pas laisser filer.

Les négociations devraient donc s’intensifier dans les semaines à venir pour une arrivée d’Arturo Vidal à l'Olympique Marseille. Sauf que l’ OM devra faire face à un concurrent de taille dans ce dossier. Arturo Vidal est susceptible de rebondir en Premier League, plus précisément à Tottenham, où son ancien coach, Antonio Conte, militerait en coulisses pour sa venue. Autant dire que l’ancien milieu de terrain de la Juventus et du Bayern Munich risque de vivre un mercato estival très mouvementé.