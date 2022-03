Bayern Mercato : Deux énormes clubs à l'affût pour Lewandowski !

Publié par Thomas G. le 11 mars 2022 à 19:12

L'attaquant du Bayern, Robert Lewandowski, continue d'affoler les compteurs. Ses performances intéressent le Real Madrid et Manchester United.

Bayern Mercato : Robert Lewandowski candidat à un départ cet été ?

L’attaquant polonais de 33 ans, Robert Lewandowski, n’en finit plus de marquer. Mardi, il a inscrit un triplé face à Salzbourg en 10 minutes. Une performance historique qui intervient dans une saison exceptionnelle pour le Polonais. Il est sur les mêmes temps de passage que la saison dernière, où il avait battu le record de buts de Gerd Müller sur une saison en Bundesliga.

Cependant, au milieu de tous ces records, un nuage pourrait annoncer une tempête. En effet, Robert Lewandowski n’a toujours pas prolongé son contrat avec le Bayern, il est sous contrat avec Munich jusqu’en 2023. Le Polonais touche actuellement un salaire de 24 millions d’euros. Or, le club allemand veut réduire son salaire et lui offrir deux ans de contrat. Robert Lewandowski veut conserver son salaire actuel et signer pour deux ans, plus une année en option. Si les négociations n’aboutissent pas, le Bayern pourrait décider de mettre son buteur polonais sur le marché.

Le Real Madrid et Man United restent à l’affût

Le Real Madrid serait interessé par Robert Lewandowski selon la presse allemande. En cas d’échec dans le dossier Erling Haaland, les Merengues se positionneront sur Lewandowski. L’attaquant polonais rêve de jouer pour le Real et avait même changé d’agent pour réaliser son rêve.

Par ailleurs, Man United est aussi très intéressé par l’international polonais. Les Mancuniens n’ont pas d’attaquant de pointe de formation, hormis Edinson Cavani. L’international uruguayen est en instance de départ, ce qui laisserait Man United sans réel attaquant. Selon la presse allemande, les Red Devils veulent recruter "LewanGOALski" et le mettre au centre de leur projet. Man United sera très actif sur le marché des transferts, ils veulent entreprendre un mercato qui les aidera à reconquérir la Premier League. Le recrutement de Robert Lewandowski serait un bon début.