Brest-OM : Sampaoli annonce de gros changements dans le groupe

Publié par Timothée Jean le 11 mars 2022 à 18:42

Dimanche, l’ OM affronte le Stade Brestois dans le cadre de la 28e journée de Ligue 1. Jorge Sampaoli prévoit d’aligner une composition remaniée.

OM : Des titulaires laissés au repos contre Brest ?

Si l’ OM s’est imposé (2-1) ce jeudi face au FC Bâle en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conférence, le club phocéen traverse une solution bien complexe. Actuel 3e de Ligue 1, l’ OM reste sur une série de trois matches sans victoire en championnat. Les Marseillais tenteront donc de mettre fin à cette spirale négative face au Stade Brestois, ce dimanche soir à 20h45.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Jorge Sampaoli a annoncé qu’il mettra tout en œuvre pour éviter une énième déconvenue. Il a surtout laissé entendre qu’il compte faire tourner son effectif, car certains titulaires ont besoin de souffler. Très utilisé depuis le début de la saison, Dimitri Payet pourrait être préservé en vue du choc contre l’OGC Nice la semaine prochaine. En revanche, laisser Arkadiusz Milik sur le banc de touche ne devrait raviver les débats à Marseille. « Certains joueurs accusent un peu la fatigue. On a Brest puis un voyage en Suisse et un match contre Nice. Je n’ai aucun joueur à l’écart du groupe. Mais je veux mettre les joueurs sur le terrain en fonction de la préparation des trois prochains matchs. Il faut voir qui est en forme pour éviter les blessures », a confié Jorge Sampaoli devant les médias.

Sampaoli fera sa planification pour les trois prochains matches

Battu à domicile par l’AS Monaco (0-1) dimanche dernier, l’ OM a du mal sur le plan physique. Les Olympiens seraient-ils déjà victimes d’un coup de mou ? L’entraîneur a expliqué qu’il fera « sa planification pour les trois prochains matchs et pas seulement sur un seul match ». Il faudra donc s’attendre à quelques réajustements tactiques dans son onze de départ. Actuel 3e de Ligue 1, l’ OM devra impérativement s’imposer face à Brest afin de conserver sa place sur le podium. « Nous on a un groupe jeune. On doit être au top mentalement, éviter le négatif et garder le positif afin de lutter contre ces écuries » a ajouté Jorge Sampaoli.