OGC Nice Mercato : Amine Gouiri lâche une bombe sur son avenir

Publié par Thomas G. le 11 mars 2022 à 20:12

Après la sortie médiatique du directeur de football de l’ OGC Nice, Julien Fournier, sur l'avenir d'Amine Gouiri, c’est au tour du principal intéressé de s’exprimer sur son futur.

OGC Nice Mercato : Amine Gouiri remet les pendules à l’heure

Amine Gouiri est étincelant avec l'OGC Nice cette saison. L’an dernier, il avait inscrit 16 buts et 8 passes décisives, il a déjà marqué 12 fois et délivré 8 passes décisives cette saison. Le joueur de 22 ans est un homme clé pour Christophe Galtier, c'est l'un des joueurs les plus utilisés par le coach.

Amine Gouri s’est confiée chez nos confrères de Nice Matin sur la saison du Gym et son avenir. « Je n’ai jamais envisagé de ne faire qu’une saison à Nice. La question d’un départ ne s’est donc jamais posée », a-t-il déclaré. L'international espoir de 22 ans a ensuite ajouté : « On gagne des matchs, on est en finale, on est 2e. On n’a jamais été aussi bien, les gens sont heureux. C’est une belle saison, elle peut devenir magnifique. » Une très bonne nouvelle pour les supporters de l’OGC Nice.

Une saison historique pour l'OGC Nice

Amine Gouiri donne la raison pour laquelle il a signé à Nice et expose ses ambitions avec les Aiglons. « Je voulais grandir et marquer l’histoire de ce club. Peut-être que ce sera dès cette année avec cette finale de Coupe de France contre Nantes et une très belle perspective en Ligue 1 également. » Le joueur de 22 ans ne veut pas partir de la Côte d’Azur sans avoir marqué l’histoire de l’OGC Nice.

Au sujet de la fin de saison palpitante des Aiglons, Amine Gouri a déclaré à Nice Matin : « Remporter la Coupe de France et, pourquoi pas, aller en phase de poules de la Ligue des champions. Ce serait une première, il me semble, pour le club. » Il conclut avec un indice sur son avenir : « Je ne m’interdis pas de faire une troisième saison sous le maillot niçois. Ce serait le top pour ma progression de jouer la Ligue des champions avec Nice. » Les propos de Gouiri corroborent les propos de Julien Fournier qui avait déclaré que les pépites niçoises avaient tout intérêt à rester au club l’an prochain.