OL Mercato : Les vérités de Guimaraes sur son départ à Newcastle

Publié par Ange A. le 12 mars 2022 à 08:42

L’ OL a réalisé une belle affaire cet hiver avec la vente de Bruno Guimaraes à Newcastle United. Le Brésilien est revenu sur son transfert.

Bruno Guimaraes justifie son départ de l’ OL

Deux ans après sa signature à l’Olympique Lyonnais, Bruno Guimaraes a quitté le club rhodanien pour la Premier League. Le milieu brésilien fait le bonheur de Newcastle United depuis cet hiver. Désormais sous giron saoudien, les Magpies ont sorti le chéquier pour boucler le transfert de Guimaraes. L’ OL a empoché plus de 50 millions d’euros, bonus compris, suite à cette opération. Une énorme plus-value pour le club de Jean-Michel Aulas qui avait déboursé 20 millions pour recruter le Brésilien en janvier 2020. Dans un entretien à Sky Sports, l’ancien milieu lyonnais est revenu sur son mercato d’hiver. Il dévoile notamment pourquoi il a choisi Newcastle alors qu’il était également courtisé par un club mieux classé comme Arsenal. « La seule offre concrète est venue de Newcastle et je voulais vraiment venir ici. J’ai toujours voulu jouer en Premier League et en plus c’était le début d’un nouveau projet sportif pour le club », a expliqué l’international auriverde (4 sélections).

Les grandes ambitions de Guimaraes avec Newcastle

Depuis son arrivée à Newcastle United, Bruno Guimaraes a disputé 6 matchs de Premier League. Le milieu de 24 ans a d’ailleurs inscrit son premier but jeudi lors de sa première titularisation. Les Magpies se portent mieux depuis la signature de l’ancien sociétaire de l’Olympique Lyonnais. Les hommes d’Eddie Howe ont quitté la zone de relégation et pointent désormais à la 14e place du championnat. Dans sa sortie, le Brésilien affiche des ambitions élevées avec son nouveau club. Il rêve notamment de disputer la Ligue des champions et remporter la Premier League. Sous contrat jusqu’en 2026, le crack auriverde a le temps d’écrire sa légende avec le club anglais.