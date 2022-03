Montpellier HSC : Nicollin annonce la couleur pour le retour de Delort

Publié par Ange A. le 12 mars 2022 à 10:12

Président du Montpellier HSC, Laurent Nicollin s’est prononcé sur le retour d’Andy Delort ce samedi à l’occasion du match contre Nice.

Retrouvailles entre Andy Delort et le Montpellier HSC

Dauphin du Paris Saint-Germain, l’OGC Nice se déplace sur la pelouse du Montpellier HSC ce samedi (17h). Cette rencontre sera particulière pour Andy Delort. L’attaquant niçois effectuera son retour à La Mosson pour la première fois depuis son transfert à Nice. Côté montpelliérain, les supporters peinent toujours à digérer le départ de leur ancien capitaine. Au vu des risques autour de ce retour, la Préfecture a interdit la venue des supporters niçois et des Ultras du MHSC. Le buteur algérien semble peiné par la prochaine absence des fans de Nice à La Mosson. « C'est ma faute, désolé à tous les supporters niçois qui devaient venir à la Paillade », a-t-il déclaré vendredi dans l’émission « Gym Tonic » diffusée sur le site internet de Nice-Matin.

Nicollin fair-play envers Delort

Si les supporters du Montpellier Hérault SC seront hostiles envers Andy Delort, ce ne sera pas le cas de Laurent Nicollin. Fair-play, le président du MHSC semble avoir digéré le transfert de l’attaquant de 30 ans. « Si, en tant que dirigeant, vous ne savez pas que du jour au lendemain un joueur peut aller ailleurs, il faut changer de métier […] Il sera accueilli comme tout joueur venant à Montpellier, pas plus, pas moins. Si je le croise, je lui dirai bonjour, je l’embrasserai », a assuré le dirigeant languedocien dans les colonnes de L’Équipe.

Pour rappel, Andy Delort a porté les couleurs du Montpellier HSC durant trois saisons (2018-2021). Il totalise 106 apparitions avec le MHSC pour 47 réalisations et 21 passes décisives. L’Algérien a quitté La Paillade alors qu’il réalisait un bon début de saison avec ses deux buts et une offrande après 3 journées. Sous ses nouvelles couleurs, il compte 9 réalisations et 3 assists en 25 matchs.