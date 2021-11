PSG Mercato : Ça se confirme sérieusement pour Zinedine Zidane !

Publié par JEAN-LUC D le 22 novembre 2021 à 09:25

Zinedine Zidane va-t-il succéder à Mauricio Pochettino sur le banc du PSG ? Sans club, l’entraîneur français est pressenti dans la capitale.

Pochettino à Manchester United, Zidane au PSG ?

Dans un communiqué officiel, Manchester United a annoncé dimanche matin le licenciement de son manager Ole Gunnar Solskjaer après la lourde défaite à Watford (1-4), samedi, à l’occasion de la 12e journée de Premier League. « Ole sera toujours une légende à Manchester United et c’est avec regret que nous avons pris cette décision difficile. Bien que les dernières semaines aient été décevantes, elles ne doivent pas occulter tout le travail qu’il a accompli au cours des trois dernières années pour reconstruire les bases d’un succès à long terme. Ole repart avec nos plus sincères remerciements pour ses efforts inlassables en tant que manager et nos meilleurs vœux pour l’avenir », a écrit le club mancunien.

Après avoir confié l’intérim du poste à son ancien milieu de terrain Michael Carrick, le vice-champion d’Angleterre en titre serait désormais à la recherche un titulaire pour remplacer le technicien norvégien. Si plusieurs noms sont cités, celui de Mauricio Pochettino revient également avec insistance du côté du Nord de l’Angleterre. Et selon Goal, l’actuel coach du Paris Saint-Germain ne serait pas forcément opposé à l’idée de prendre les rênes de l’équipe des Red Devils. Surtout qu’il entretient de bonnes relations avec Sir Alex Ferguson, le mythique ancien manager de Manchester United. Un départ de Pochettino qui pourrait ouvrir les portes du PSG à Zinedine Zidane.

PSG Mercato : Zidane pour convaincre Mbappé ?

Libre depuis son départ du Real Madrid à la fin de la saison dernière, Zinedine Zidane pourrait bien être le successeur de Mauricio Pochettino au Paris Saint-Germain. En effet, après avoir refusé les offres de Manchester United, Newcastle et Al Sadd, le champion du monde 1998 se verrait bien sur le banc du club phare du championnat de son pays en cas de départ du remplaçant de Pochettino.

La Cadena Cope précise même que le Qatar estime que Zidane est à ce jour « le seul à pouvoir retenir Mbappé » au Paris SG. Déterminés à prolonger le contrat de Kylian Mbappé, qui arrive au terme de son engagement le 30 juin prochain, les dirigeants parisiens voudraient faire venir le Marseillais de 49 ans.

Affaire à suivre…