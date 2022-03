OM : Marseille atomise Brest, la sortie mesurée de Sampaoli

Publié par Ange A. le 14 mars 2022 à 00:25

L’ OM a signé un carton dimanche sur la pelouse du Stade Brestois (4-1). Mais pas de quoi enflammer Jorge Sampaoli, le coach marseillais.

Vainqueur de Brest, l’ OM dauphin du PSG

L’Olympique de Marseille a renou avec la victoire en Ligue 1 Uber Eats ce dimanche. En déplacement sur la pelouse du Stade Brestois, l’ OM s’est imposé (4-1). Gerson a lancé la soirée des siens dès la 3e minute. Arkadiusz Milik (63e), Amine Harit (71e) et Cengiz Ünder (90e+2) ont participé au festival offensif de Marseille. Irvin Cardona (90e+1) a sauvé l’honneur des locaux. Grâce à ce succès, les Marseillais tiennent leur revanche sur le SB29. Lequel s’était mposé (2-1) au Vélodrome lors de la dernière opposition entre les deux équipes. Cette victoire permet surtout au club phocéen de chiper la place de 2e du championnat à l’OGC Nice, son prochain adversaire. Jorge Sampaoli semble déjà tourné vers cette rencontre.

Jorge Sampaoli savoure les yeux tournés vers Nice

Bien que satisfait du résultat de son équipe, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille garde un œil sur l’OGC Nice. Les deux équipes sont à égalité de points. Mais grâce à son attaque plus prolifique, l’ OM devance son prochain adversaire en championnat. Jorge Sampaoli sait qu’il s’agira d’une rencontre compliquée. Surtout que le Gym a infligé un lourd revers à Marseille lors de leur dernier match en Coupe de France (4-1).

Les yeux rivés vers l’OGC Nice, le technicien argentin n’oublie pas l’important rendez-vous en Conference League contre le FC Bâle jeudi. Les hommes disposent d’un but d’avance avant leur déplacement en Suisse. « On est satisfait pour tout, collectivement aussi. Les joueurs ont très bien joué face à un rival difficile […] Mais il y aura aussi un match en Suisse. Ensuite on se présentera sur ce match qui a une très bonne équipe et un grand entraîneur. Ce sera un très bon match », a déclaré Sampaoli à Prime Video après la rencontre.