Barça Mercato : Vers une grosse bataille pour un ancien du SRFC

Publié par Timothée Jean le 14 mars 2022 à 18:36

Si sa priorité estivale reste Erling Haaland, le Barça travaille également pour attirer un ancien attaquant du SRFC. Mais devra faire face à la concurrence.

Barça Mercato : le FC Barcelone bousculé pour Raphinha

Malgré ses difficultés économiques, le FC Barcelone a fait très fort lors du dernier mercato hivernal avec le recrutement de quatre renforts de taille. Ce recrutement ambitieux a permis, en grande partie, au groupe de Xavi de remonter la pente, en occupant désormais la 3e place de Liga après 28 journées. Le président du Barça, Joan Laporta, et ses équipes ont bien travaillé cet hiver, pourtant, il y a encore du pain sur la planche. Bien évidemment, les Blaugranas doivent régler l'avenir d’Ousmane Dembélé, dont le bail expire dans moins de quatre mois.

Les dirigeants barcelonais ambitionnent aussi de s’offrir une nouvelle arme offensive et pas des moindres. Le serial buteur du Borussia Dortmund, Erling Haaland, est annoncé depuis plusieurs semaines en Catalogne pour venir renforcer l’attaque du Barça la saison prochaine. Si les négociations piétinent entre les différentes parties, il y a aussi une autre piste étudiée en interne du côté du Barça. Il est question de Raphinha.

L’ailier brésilien, passé par le Stade Rennais, réalise une saison correcte à Leeds United. Comptabilisant 9 réalisations et 3 passes décisives en 27 matches de Premier League, Raphinha est perçu comme une option crédible en cas de départ d’Ousmane Dembélé. Les Blaugranas auraient même déjà entamé les négociations avec son agent et ancien joueur du Barça, Deco, en vue de faciliter son transfert. Sauf que le club espagnol n’est plus seul sur le coup.

Chelsea et Liverpool sur les traces de Raphinha

Fabrizio Romano assure en effet qu’outre le Barça, Chelsea et Liverpool sont aussi intéressés par le profil polyvalent de l’ancien buteur du SRFC. Cette immersion des clubs britanniques complique donc la tâche aux Blaugranas, car elle risque de faire grimper les enchères pour Raphinha. L’attaquant brésilien est lié jusqu’en juin 2024 à Leeds United. Sa valeur marchande est estimée à environ 40 millions d’euros, selon Transfermarkt.