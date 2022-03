Barça Mercato : Real, Paris, Erling Haaland se rapproche d'un cador !

Publié par Thomas le 14 mars 2022 à 10:26

À l'instar de Kylian Mbappé, Erling Haaland devrait sans nul doute agiter le prochain mercato estival. L'attaquant serait tout proche d'un énorme club.

Barça Mercato : Barcelone devancé par un club anglais

En fin de contrat en juin 2024 au Borussia Dortmund, Erling Haaland est pressenti pour quitter la Rühr cet été et voit s’amonceler devant lui une multitude de prétendants. Si son compère tricolore Kylian Mbappé a le mérite de monopoliser l’attention médiatique ces derniers jours, notamment après la déroute du PSG en Ligue des Champions, pour l’attaquant norvégien, le dénouement n’a jamais été aussi proche. Objectif numéro 1 du FC Barcelone qui remue ciel et terre pour le signer cet été, Erling Haaland serait, d’après Matteo Moretto, proche de s’engager chez un autre géant européen.

Comme l’avance l’insider sur Twitter, l’attaquant du BVB se serait rapproché ces derniers jours de Manchester City. Les champions d’Angleterre en titre poussent avec insistance pour convaincre le Norvégien de rallier leurs rangs. Les Skyblues seraient à l’heure actuelle grands favoris sur le dossier malgré la concurrence du PSG, du Barça et du Real Madrid. En plus de l’admiration que voue le joueur de 21 ans à Pep Guardiola, les raisons de ce rapprochement pourraient être financières, aux vues du salaire proposé par Man City, bien supérieur aux moyens barcelonais. Mais les Blaugranas, eux aussi bien placés sur le dossier, gardent encore un espoir de faire pencher la balance en leur faveur.

Haaland pas insensible à la Liga

La tâche s’annonce rude pour Joan Laporta (FC Barcelone) et son homologue Florentino Pérez (Real Madrid) dans le dossier Erling Haaland. L’attaquant laisse toujours planer le doute sur son avenir et sa décision ne semble toujours pas prise à 100%. Bien que ce dernier se rapproche de Manchester City, l’espoir reste de mise pour les clubs espagnols pour une raison simple, le joueur adore la Liga et l’a récemment rappelé à ses proches.

Dans cette lutte Real-Barça, les Catalans semblent mener la course en tête notamment si Mbappé s’engage à Madrid et que Benzema est prolongé d’une saison supplémentaire. Si l’offre salariale du FC Barcelone ne peut concurrencer des géants comme Paris ou City, les bonnes relations entretenues avec Mino Raiola et le projet sportif ambitieux des Blaugranas pourraient donner un avantage sérieux à Xavi et son staff.