PSG Mercato : Pogba lâche personnellement un indice au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 23:06

Priorité du PSG cet été, Paul Pogba est dans le flou concernant son avenir à Manchester United. Il a d’ailleurs livré un indice sur son futur.

Le coach personnel de Pogba annonce son départ

De retour dans son club formateur depuis août 2016 et un chèque de 105 millions d’euros en provenance de la Juventus de Turin, Paul Pogba s’apprête à quitter les rangs de Manchester United pour la seconde fois. En fin de contrat le 30 juin prochain, le milieu de terrain français ne devrait pas renouveler son engagement. D’ailleurs, son entraîneur personnel a dernièrement confirmé son départ à l’issue de la saison.

« Je pense qu'il est juste que Pogba regarde ailleurs, peut-être que Manchester veut aussi se renouveler et la chose la plus raisonnable est de se séparer. Le temps viendra de changer et d'essayer de nouveaux défis, de nouvelles émotions, de nouveaux environnements pour Pogba et Manchester, d'essayer quelque chose de différent et peut-être qu'ils seront tous les deux heureux. À la fin du mois de juin, il ne sera plus un joueur de Manchester United.

En ce moment, je pense qu'il s'amuse, ils ont une bonne équipe, surtout depuis que Cristiano Ronaldo a décidé de revenir. Le problème est que les résultats ne viennent pas. Un joueur de haut niveau ne perd pas son temps avec des compétitions mineures, il veut être motivé pour jouer des trophées ambitieux », a déclaré coach Meddy dans une interview accordée à Calciomercato. Le champion du monde 2018 a lui-même livré quelques indices sur son futur.

PSG Mercato : Paul Pogba attend son prochain coach

Interrogé par la presse, Paul Pogba a profité du week-end pour faire le point sur sa situation avec les Red Devils. Alors qu’il est annoncé au Paris Saint-Germain, l’international tricolore de 28 ans a ouvertement assuré que le choix du prochain entraîneur du club mancunien pourrait être déterminant au terme de la saison.

« Vous savez que par rapport au coach, il y a des choses à voir. Pas de ma part, mais moi je veux bien finir ma saison, aider l’équipe et voir ce que le futur nous dira. Si le choix du futur manager va m’influencer ? Possible aussi. On va voir », a reconnu le natif de Lagny-sur-Marne au micro de RMC Sport. De son côté, le coach personnel de Pogba a confié que « le PSG a besoin d'un milieu de terrain comme lui et qu'il pourrait aller jouer en France. Au Real je l'exclurais, car il n'y a plus Zidane, il ne serait parti que dans ce cas-là. La Juve ou le PSG en ce moment, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver, on verra ». Le feuilleton Pogba est donc encore loin de connaître son épilogue.