PSG Mercato : Après Bordeaux, une info fracassante tombe sur Ramos

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 05:06

Arrivé l’été dernier, Sergio Ramos est à la peine au PSG. Après la victoire des siens face à Bordeaux, une info est tombée pour le joueur espagnol.

Sergio Ramos regrette son départ du Real Madrid

Faute d’accord pour prolonger son contrat qui expirait le 30 juin dernier, Sergio Ramos a mis un terme à une aventure de seize années au Real Madrid pour s’engager avec le Paris Saint-Germain. Mais après plus de six mois en Ligue 1, le défenseur central espagnol ne totalise que cinq petites apparitions et une réalisation toutes compétitions confondues avec son nouveau club. L’ancien capitaine des Merengues est donc pour le moment un véritable fiasco du côté de la capitale. Ce lundi, le journaliste Antonio Romero assure que le joueur de 35 ans regrette déjà sa venue au PSG.

« Je suis absolument convaincu que Sergio Ramos a regretté son départ de Madrid mercredi. Je pense que sa saison aurait été différente s’il était resté, car certaines des blessures peuvent provenir du stress causé par son départ », a expliqué le chroniqueur espagnol dans l’émission de radio Carrusel Deportivo. Attendu à l’entraînement collectif cette semaine, le Champion du monde 2010 serait prêt à prendre une décision radicale pour son avenir.

PSG Mercato : Ramos prêt à quitter le Paris SG l’été prochain ?

Sous contrat jusqu’au 30 juin 2023, Sergio Ramos n’aurait pas l’intention de s’éterniser au Paris Saint-Germain. Touché par la colère des supporters parisiens, qui ont copieusement hué Lionel Messi et Neymar Jr dimanche au Parc des Princes contre les Girondins de Bordeaux, Ramos voudrait déjà changer d’air à l’issue de la saison et une année compliquée en France. Interrogé récemment sur la situation de son numéro 4, le directeur sportif du Paris SG, Leonardo, a été très clair.

« On l’a recruté, il était bien physiquement. Aujourd’hui, il a joué cinq matches. Malheureusement, il ne s’est pas passé ce qu’on imaginait. C’est dur pour lui, pour tout le monde. Mais nos rapports sont clairs. Le jour où on dit qu’il ne peut plus jouer, ce sera clair pour tous. Ce n’est pas le cas. Après, ne pas jouer rend compliqué pour lui d’être un leader. On attendra avant de tirer des conclusions, la saison n’est pas finie », a prévenu le dirigeant brésilien dans les colonnes de L’Équipe.

Affaire à suivre donc…