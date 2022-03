PSG Mercato : Lionel Messi va retourner au Barça, c’est confirmé !

Publié par JEAN-LUC D le 14 mars 2022 à 11:06

Arrivé librement au PSG l’été dernier, Lionel Messi pourrait retourner au Barça à l’issue de la saison. Les lignes bougent dans ce sens.

Lionel Messi « partira » du Paris SG cet été

Sifflé par les supporters du Parc des Princes dimanche lors de la victoire du PSG face aux Girondins de Bordeaux (3-0), Lionel Messi a reçu de nombreuses marques de soutien de la part du monde du football, qui explique difficilement ce geste. Au lendemain de cette rencontre, les médias espagnols confirment que la star argentine ne se sent vraiment pas à son aise en France et souhaite retourner en Espagne dès la fin de cette saison. Une décision justifiée selon l’ancien meneur de jeu du club bordelais et de l’équipe de France, Johan Micoud.

« Non, mais sérieux comment peut-on siffler Messi à chaque fois qu’il touche le ballon…? On touche vraiment le fond… Il n’y a qu’en France que l’on peut voir cela… Tellement triste! On ne le mérite tout simplement pas… Selon moi il partira dès cet été, et il aura raison… », a déclaré le consultant de La Chaîne L’Équipe sur son compte Twitter. Et aux dernières nouvelles, le clan Messi s’activerait d’ores et déjà afin d’acter son retour en Catalogne.

PSG Mercato : le père de Messi drague le Barça

D’après les informations du journaliste Gerard Romero, Jorge Messi aurait contacté un dirigeant du FC Barcelone ces derniers jours afin de prendre la température concernant un retour de son fils. Le journaliste catalan explique notamment que l’appel téléphonique du père de Lionel Messi aurait eu lieu avant le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain et les sifflets du Parc des Princes, dimanche, contre les Girondins de Bordeaux.

En Italie, Matteo Moretto, spécialisé du mercato espagnol sur Sky Sports, confirme à son tour que le septuple Ballon d’Or n'est pas heureux au PSG et « rêve » d'un retour au Barça. Cependant, le journaliste transalpin précise qu’un retour du natif de Rosario à Barcelone l’été prochain semble assez compliqué puisque le Qatar tient absolument à recevoir le capitaine de la sélection d’Argentine lors de la prochaine Coupe du Monde qu’il organise en tant que joueur du club de la capitale française.