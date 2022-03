OL Mercato : Un cadre de Lyon donne sa réponse à l'OM !

Publié par ALEXIS le 15 mars 2022 à 10:06

Au centre d’une grosse rumeur l’annonçant à l’ OM, Vincent Ponsot, directeur général adjoint de l’ OL, a fait une mise au point. Il dément la rumeur.

OL : Vincent Ponsot, « un intérêt de l'OM ? c'est de l'intox »

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, les services de Vincent Ponsot, actuel bras droit de Jean-Michel Aulas à l’ OL, intéressent l’ OM mais aussi l’OGC Nice. C’est dans des tweets que l’Insider l’a fait savoir. « Le Toulonnais Vincent Ponsot en futur Président délégué de l'OM, ça aurait de la gueule ?? En tout cas, Marseille & Nice apprécient énormément le Directeur général Football de l’Olympique Lyonnais. Marseille & Nice regardent avec gourmandise… Vincent Ponsot », a-t-il lancé sur les réseaux sociaux. Une grosse rumeur qui a fait réagir le concerné. Il dément en effet les informations de la source. « Un intérêt de l'OM ? Je ne suis au courant de rien, c'est de l'intox », a-t-il répondu sur Prime Video.

Notons que l’ OM n’a pas nommé un nouveau directeur sportif depuis que Pablo Longoria a été promu président du club phocéen. Ce dernier cumule en effet les deux fonctions depuis la démission de Jacques-Henri Eyraud en février 2021.

Ponsot, le bras droit d'Aulas après le départ de Juninho

Pour rappel, le dirigeant du club rhodanien avait eu une collaboration un peu difficile avec Juninho, ancien directeur sportif de l’ OL. Mais ce dernier a décidé de partir en décembre dernier, à six mois de la fin de son contrat. Il avait évoqué « une fatigue mentale énorme » pour justifier sa décision. « J’ai envie de me reposer un peu », avait-il ajouté. Vincent Ponsot est donc désormais l'un des hommes forts du club classé 10e de Ligue 1. C'est d'ailleurs avec lui que Jean-Michel Aulas a géré le dernier mercato hivernal. Un marché marqué par les transferts de Xherdan Shaqiri (Chicago Fire) et de Bruno Guimarães (Newcastle) et les arrivées à Lyon de Romain Faivre et Tanguy Ndombele.