PSG Mercato : Succession Pochettino, Simeone répond déjà au Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 11:06

En cas de refus de Zinédine Zidane, Diego Simeone serait le plan B du PSG pour l’après Mauricio Pochettino. Le coach de l’Atlético Madrid a évoqué le sujet.

Diego Simeone, plan B du PSG pour l’après Pochettino ?

Après son élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Real Madrid, le Paris Saint-Germain est plus que jamais décidé à faire de Zinédine Zidane son prochain entraîneur. Sous contrat jusqu’en juin 2023, Mauricio Pochettino pourrait donc céder son fauteuil à l’issue de la saison. Seulement, Zidane, qui est la priorité du Qatar pour le poste, serait plus intéressé par la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’Équipe de France.

À la recherche de son futur coach, la direction du Paris SG songerait à nouveau à Diego Simeone. Présent chez les Colchoneros depuis décembre 2011, le technicien argentin pense avoir fait le tour à l’Atlético Madrid et réfléchirait de plus en plus à un changement d’air afin de s’offrir un nouveau challenge.

D’après les informations du quotidien L’Équipe, les décideurs du Paris SG auraient coché le nom de Diego Simeone pour remplacer Mauricio Pochettino au cas où Zinédine Zidane refusait finalement de prendre la relève du successeur de Thomas Tuchel. Une éventualité à laquelle ne semble pas penser en ce moment le patron du banc de l’équipe espagnole.

PSG Mercato : Diego Simeone intéressé par le poste de Pochettino ?

La Cadena SER a récemment révélé que Diego Simeone ne serait plus aussi soutenu qu’auparavant, tant chez les joueurs que chez la direction de l’Atlético Madrid, qui serait même pour la première fois à la recherche de son remplaçant. Malgré un contrat courant jusqu’en 2024, El Cholo pourrait donc perdre son emploi l’été prochain.

Mais il pourrait rapidement rebondir au Paris Saint-Germain, où son nom est régulièrement cité. Présent en conférence de presse lundi, à la veille du huitième de finale retour de la Ligue des Champions, à Old Trafford face à Manchester United, l’entraîneur des pensionnaires du Wanda Metropolitano a été interrogé sur l’intérêt du leader de Ligue 1. Et tout logiquement, l’ancien milieu de terrain argentin a préféré botter en touche. « Je n’ai rien à dire », a répondu Diego Simeone.

Toujours selon L’Équipe, en plus de Zinédine Zidane (libre) et Diego Simeone (Atlético Madrid), Nasser Al-Khelaïfi et le Qatar auraient également inscrits sur ses tablettes les noms de Massimiliano Allegri (Juventus Turin), Antonio Conte (Tottenham), Erik ten Hag (Ajax Amsterdam), Christophe Galtier (OGC Nice), Mikel Arteta (Arsenal), Simone Inzaghi (Inter Milan), Lucien Favre (libre) et Thiago Motta (Spezia).