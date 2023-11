À la recherche de renforts pour anticiper un éventuel départ en défense, Luis Enrique, le coach du PSG, rêve d’un élément de l’Atlético Madrid.

Mercato PSG : Nahuel Molina sur les tablettes de Paris

Même si Achraf Hakimi donne entière satisfaction à Luis Enrique cette saison, le Paris Saint-Germain aimerait toutefois s’offrir les services d’un autre arrière droit du même calibre. Et selon les renseignements obtenus par OK Fichajes, Luis Campos suivrait de très près la situation de Nahuel Molina à l’Atlético Madrid. Auteur de 2 buts et 3 passes décisives en 11 matches toutes compétitions confondues, le défenseur de 25 ans est lié aux Colchoneros jusqu’en juin 2027.

Mais l’international argentin dispose d’une clause libératoire fixée à seulement 30 millions d’euros. Le PSG voudrait donc profiter de cette ouverture pour le convaincre de rallier la Ligue 1 dans les mois à venir. Nahuel Molina serait d’ailleurs tout en haut de la short-list de Luis Campos. Luis Enrique, qui apprécierait particulièrement son profil, aurait donné son feu vert pour son recrutement. Cependant, les dirigeants madrilènes ne comptent pas se laisser dépouiller aussi facilement.

L’Atlético Madrid prêt à bloquer Nahuel Molina ?

Après avoir investi 20 millions d’euros en juillet 2022 pour le recruter, l’Atlético Madrid n’entend pas se séparer de Nahuel Molina maintenant. Face à l’intérêt grandissant de certains cadors européens comme le Paris Saint-Germain et des pensionnaires de Premier League, le club espagnol s’activerait déjà pour blinder davantage le contrat de son défenseur. En effet, OK Fichajes révèle que les dirigeants du club entraîné par Diego Simeone travailleraient sur la prolongation de Molina au-delà de juin 2027.

L’objectif serait de rehausser sa clause libératoire en la faisant passer de 30 à 70 millions d’euros. Des négociations seraient en cours dans ce sens. Après avoir dépensé 68 millions d’euros à l’été 2021 pour arracher Achraf Hakimi à l’Inter Milan, le Paris SG pourrait donc se lancer dans une opération similaire en fin de saison. Mais il faudrait déjà parvenir à convaincre Nahuel Molina de quitter la Liga pour la Ligue 1.