Barça Mercato : C'est fait, une star au milieu arrive à Barcelone !

Publié par Thomas G. le 15 mars 2022 à 11:36

Le Barça a bouclé ce mardi la venue d'un grand milieu de terrain. Un coup somptueux réalisé au nez et à la barbe du PSG notamment.

Barça Mercato : Franck Kessié arrive en Catalogne

Le Barça a obtenu ce mardi l'accord de l’international ivoirien Franck Kessié. Un nouveau coup formidable réalisé par les Blaugranas, après l'accord avec Andreas Christensen. À l'instar du Danois, Kessié va donc débarquer cet été libre dans la cité catalane. Les Catalans ont remporté la bataille dans ce dossier face à des cadors européens comme la Juventus ou encore le Paris Saint-Germain.

D’après le quotidien Sport, l’officialisation de son transfert pourrait intervenir cette semaine. Le milieu de 25 ans devrait signer un contrat de 4 saisons avec le Barça. Son arrivée devrait soulager Xavi qui cherchait un profil robuste et athlétique pour son milieu de terrain. De plus, cela va permettre un renforcement de la concurrence dans l’entrejeu du FC Barcelone. L’international ivoirien va donc découvrir un nouveau championnat après avoir évolué à l’Atalanta Bergame et à l'AC Milan pendant près de 7 saisons.

Le Barça de retour dans la course

L’arrivée de Franck Kessié prouve une nouvelle fois que les Blaugranas sont de retour au premier plan. 3e du championnat espagnol, le FC Barcelone se situe à 5 points du 2e, le FC Séville. Si le titre de champion semble impossible à aller chercher cette saison, aux vues de l'écart important avec le Real Madrid (15 points de différence), la deuxième place reste un objectif que les Blaugranas peuvent atteindre.

Les Catalans enchaînent les victoires depuis le début de l'année. De plus, les recrues hivernales ont déjà justifié les attentes placées en eux. Le FC Barcelone est toujours en lice pour remporter la Ligue Europa, ils disputeront leur 8e de finale retour jeudi face à Galatasaray. Cependant, le transfert de Franck Kessié ne ravit pas tout le monde, en effet, selon le quotidien Sport, Nico Gonzalez ne comprendrait pas la venue du milieu ivoirien, il commencerait à se poser des questions sur son avenir, cela le freinerait pour prolonger avec le Barça.