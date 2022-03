PSG Mercato : Barça, Lionel Messi a tranché pour son futur !

Publié par JEAN-LUC D le 15 mars 2022 à 17:15

Lionel Messi et ses coéquipiers ont été hués au Parc des Princes, dimanche. Après ces incidents, la star du PSG aurait tranché pour son avenir.

Messi choqué, mais « motivé » par les sifflets du Parc

En colère après l’élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions contre le Real Madrid, les supporters du Paris Saint-Germain ont pris à parti les joueurs, dimanche après-midi, face aux Girondins de Bordeaux. Malgré une nette victoire (3-0), les hommes de Mauricio Pochettino ont été copieusement sifflés par le public du Parc des Princes lors de la 28e journée de Ligue 1. Au lendemain de ces incidents, la presse espagnole a révélé que Lionel Messiregrettait d’avoir quitté le FC Barcelone l’été dernier et envisagerait déjà un retour en Catalogne. D’après le journaliste catalan Gerard Romero, Jorge Messi discuterait avec Joan Laporta et la direction du club culé pour un retour de son fils à l’issue de la saison. Le père de la Pulga « a passé plus d’un appel » aux dirigeants barcelonais, a précisé le journaliste.

Une version des faits démentie en France par Loïc Tanzi. En effet, dans un live RMC Sport, le spécialiste mercato français a indiqué que contrairement aux allégations des médias espagnols, le numéro 30 du PSG est plutôt « motivé » par la colère des fans après le fiasco contre le Real Madrid. « Son entourage assure que les sifflets l’ont motivé pour prouver qu’il croit au PSG et son projet. Et qu’il n’est pas venu à Paris pour l’argent », a expliqué le journaliste sportif. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec une saison supplémentaire en option, le septuple Ballon d’Or ne songe donc pas à quitter le club parisien l’été prochain. Une tendance confirmée ce mardi par un spécialiste du football.

PSG Mercato : Messi n’a pas évoqué son départ avec le Paris SG

Sur son compte Twitter, le journaliste Achraf Ben Ayed a clairement démenti les rumeurs des journaux espagnols annonçant une volonté de Lionel Messi de quitter le Paris Saint-Germain afin de retourner au FC Barcelone lors du prochain mercato estival. « Concernant Leo Messi : il est très triste en ce moment, il aspirait à gagner la Ligue des champions, mais jusqu'à présent il n'a à aucun moment parlé avec Paris de son avenir. Leo a un contrat avec le club parisien et il est toujours très triste de cette élimination », a déclaré Achraf Ben Ayed. Les supporters parisiens sont donc fixés concernant le natif de Rosario.