Barça Mercato : Real, Paris, Haaland prend une décision incroyable !

Publié par Thomas le 15 mars 2022 à 17:45

Longtemps objectif numéro 1 du Barça pour le mercato estival, Erling Haaland a enfin tranché pour son avenir et a décidé de refuser le club catalan.

Barça Mercato : Haaland dit NON à Barcelone

En pleine révolution de son effectif pour les saisons futures, le FC Barcelone a érigé l’attaquant norvégien Erling Haaland comme son objectif premier cet été. Proche d’un départ de son club du Borussia Dortmund, le joueur de 21 ans est dans le viseur de plusieurs grandes écuries européennes comme le PSG, le Real Madrid et Manchester City. Un temps très proche du Barça via son agent Mino Raiola, Haaland aurait pris sa décision cette semaine et elle ne devrait pas être du goût de Joan Laporta.

Comme le révèle ce mardi Patrick Berger, rédacteur en chef du média Sport1, le FC Barcelone serait désormais hors course pour recruter l’attaquant du BVB cet été. Les Blaugranas auraient demandé au joueur d’attendre l’été 2023 pour venir en Catalogne, ce que ce dernier aurait refusé, préférant quitter la Rühr lors du prochain mercato.

À en croire le journaliste, Haaland se dirigerait tout droit vers deux cadors, le Real Madrid et Manchester City. Dans cette course effrénée, les SkyBlues auraient formulé la meilleure offre salariale pour le serial buteur norvégien, à savoir 25 millions d’euros nets par an. Mais le Real garde aussi un bel avantage au niveau sportif, notamment quand on sait que Haaland rêve d’évoluer en Liga. Un coup dur terrible pour le Barça qui plaçait beaucoup d’espoirs dans ce dossier depuis l’été dernier. Néanmoins, le club espagnol garde plusieurs options pour parfaire sa future ligne offensive, dont une piste chaude à Liverpool.

Salah en guise de réconfort pour Xavi

Face à cet échec cuisant, le FC Barcelone pourrait se refaire en actant un coup magnifique du côté de l’Angleterre. Comme le dévoile la presse ibérique cette semaine, les positions se sont rapprochées ces derniers jours entre le club catalan et l’attaquant égyptien Mohamed Salah. En fin de contrat en 2023 chez les Reds, l’ancien Romain n’est toujours pas tombé d’accord avec sa direction pour une éventuelle prolongation et serait ouvert aux propositions venant de l’étranger.

Très attiré par le championnat espagnol, Mohamed Salah se serait récemment laissé convaincre par le projet du Barça. Les Blaugranas sont entrés en contact avec le joueur de 29 ans pour évoquer un transfert cet été, une proposition qui n’aurait pas laissé l’Egyptien insensible. Son prix est estimé aux alentours des 50 millionsd’euros, un montant qui reste abordable pour Joan Laporta et son board.