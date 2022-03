OL Mercato : United, Rudi Garcia annonce son grand retour !

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 11:55

Libre depuis son départ de l’ OL en mai 2021, Rudi Garcia songe à un retour à la tête d’un staff technique, malgré une certaine réticence il y a peu.

OL : Rudi Garcia passé tout près de Manchester United

Consultant pour Canal+, Rudi Garcia, était en Angleterre mardi pour commenter le match entre Manchester United et l’Atlético de Madrid (0-1) en 8e de finale retour de la Ligue des Champions. Si cette reconversion peut surprendre, le technicien de 58 ans a bien l’intention de rebondir dans un nouveau club. Récemment, l'ex coach de l' OL a confirmé des touches à l’étranger, notamment avec United, après le limogeage d'Ole Gunnar Solskjær. " J’ai eu plusieurs propositions, en Angleterre, en Espagne et en France, mais la plus avancée, et qui a vraiment failli aller au bout, fut avec Manchester United ", a-t-il confié au Figaro, ce mercredi. Les Red Devils ont finalement engagé Ralf Rangnick, le 29 novembre dernier, en tant que manager intérimaire jusqu'à la fin de saison.

L'ex-coach des Lyonnais « veut retrouver un club dès la saison prochaine »

Après sa signature ratée à Manchester, Rudi Garcia espère trouver un point de chute le plus rapidement possible, afin de mieux préparer la saison 2022-2023. " Aujourd'hui, je veux retrouver un club dès la saison prochaine, car après quasiment douze mois d'arrêt, ça me démange. Je prends des cours d'anglais par correspondance depuis des mois, car on a toujours besoin de se perfectionner. Il faut rester actif ", a déclaré le technicien français. Passé par le LOSC, l'OM et l’Olympique Lyonnais, Garcia semble privilégier désormais le championnat anglais ou espagnol. " J’ai une préférence pour l'Angleterre ou l'Espagne, mais je ne dis pas non à l'Allemagne, la France ou l'Italie ", a-t-il indiqué.

Garcia pose sa condition pour une grosse écurie

Rudi Garcia se dit ouvert à toutes les propositions, peu importe la taille ou le prestige du club. " Attention, je ne veux pas entraîner que les grosses écuries, mais si j'en prends une qui n'est pas programmée pour l'Europe, je préfère que ce soit à l'intersaison et non en cours de compétition, ce qui m'avait été proposé ", a-t-il précisé pour finir. Pour rappel, l'entraîneur de 58 ans avait clos son périple en Ligue 1 avec un bilan convaincant de 44 victoires, 15 nuls et 19 défaites chez les Gones.