FC Metz Mercato : Un nouveau renfort en approche au FCM

Publié par ALEXIS le 16 mars 2022 à 16:55

Avant-dernier de Ligue 1, le FC Metz pourrait enrôler Didier Lamkel Zé en renfort, jusqu'à la fin de la saison, pour tenter de se maintenir en Ligue 1.

FC Metz Mercato : Didier Lamkel Zé espéré en renfort

Le FC Metz tente de se renforcer sur le marché rendu possible avec la crise en Ukraine. En effet, des joueurs étrangers, libérés de leur contrat dans les championnats russes et ukrainiens, ont la possibilité de terminer la saison actuelle en Europe sur autorisation de la FIFA, pour répondre à l'arrêt des championnats dans ces deux pays. Libéré par le FK Khimki (en Russie) où il était prêté, début février dernier, jusqu’en juin 2022, Didier Lamkel Zé n’est pas retourné au Royal Antwerp FC, son club d’origine. Selon les informations de L’Équipe, il " s’entraîne avec le FCM en attendant que son arrivée puisse être homologuée ».

Les Messins seraient proches d’enrôler l’ailier gauche de 25 ans jusqu’à la fin de la saison en cours. D’après le quotidien sportif, " les trois parties attendent le conseil d'administration de la LFP, prévu vendredi, qui doit entériner ou non la possibilité pour les équipes françaises de recruter des joueurs libérés de leur contrat en raison du conflit armé ".

Des doutes sur la forme de l'ailier camerounais !

Indésirable dans son club belge, Didier Lamkel Zé avait été prêté, à l'été, au DAC Dunajská Streda, un club de Slovaquie. Mais suite à une blessure contractée en novembre 2021, son prêt a été écourté en janvier dernier. Ainsi, il avait débarqué en Russie, toujours sous la forme d’un nouveau prêt.

L’international camerounais avait joué 7 matchs avec Dunajská Streda et seulement 3 en Russie. Il est donc arrivé en au FCM avec un doute sur son état physique, du fait de ses prêts successifs ratés, mais garde l’avantage de bien connaître le championnat français. Pour rappel, il a parachevé sa formation au LOSC et a joué en Ligue 2 sous le maillot du Chamois Niortais, entre juin 2016 et juillet 2018. De plus, Lamkel Zé a connu Frédéric Antonetti à Lille (2015-2016).