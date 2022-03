Barça Mercato : Le Bayer fixe un prix astronomique pour Wirtz

Publié par Thomas G. le 17 mars 2022 à 17:02

Le Barça est intéressé par Florian Wirtz joyau de 18 ans du Bayer Leverkusen. Ce jeudi, les Catalans ont appris le prix à payer pour s'attribuer ses services.

Barça Mercato : Florian Wirtz le nouveau crack allemand

Selon Fabrizio Romano, le FC Barcelone fait partie de la liste des clubs intéressés par Florian Wirtz, sensation du Bayer Leverkusen. Cette saison l'ailier allemand a répondu aux attentes placées en lui et attire l'oeil de plusieurs cadors européens. Au niveau statistique, il réalise la meilleure saison de sa jeune carrière avec 7 buts et 10 passes décisives. Son niveau lui a même ouvert les portes de la Mannschaft en août 2021. En club, le prodige de 18 ans forme un trio dévastateur en attaque avec les deux Français Moussa Diaby et Amine Adli.

Florian Wirtz est arrivé à l’âge de 16 ans à Leverkusen, il est le plus jeune buteur de l’histoire du club devant un certain Kai Havertz. Malheureusement, il vient de subir le premier obstacle de sa carrière le week-end dernier. Lors de la rencontre entre le Bayer Leverkusen et Cologne, il s’est déchiré le ligament croisé du genou gauche. Son retour est programmé pour septembre, il pourrait de fait ne plus porter le maillot Rouge et Noir en cas de départ cet été.

Barça Mercato : Le Barça sait à quoi s’attendre

Les dirigeants du Bayer, conscient que Florian Wirtz sera très courtisé cet été, ont fixé un prix mirobolant pour le lâcher. Le club allemand exige pas moins de 150 millions d’euros pour céder sa pépite, un montant colossal qui devrait empêcher tout départ en juin. En effet pour l’heure, aucun club ne voudra investir une telle somme sur un joueur qui plus est blessé, néanmoins si un cador souhaitait débourser cette somme alors elle permettrait au Bayer Leverkusen de se renforcer considérablement.

Le Barça était intéressé pour faire signer le jeune ailier allemand dès cet été, mais la blessure et les demandes du Bayer Leverkusen ont ralenti le dossier. Les Blaugrana pourraient revenir à la charge la saison prochaine si Florian Wirtz ne prolonge pas son contrat.