OL Mercato : Lyon proche d'un joli coup au FC Porto !

Publié par Thomas le 18 mars 2022 à 13:35

Au lendemain de sa qualification contre le FC Porto, l' OL se serait lancé sur un homme fort de l'équipe portugaise en vue du prochain mercato.

OL Mercato : Un défenseur central se rapproche de Lyon

L’Olympique Lyonnais devrait connaître du mouvement l’été prochain dans le sens des départs comme des arrivées. Proche de perdre son défenseur belge Jason Denayer, le club rhodanien multiplie ses pistes partout en Europe pour parfaire sa défense centrale. Alors que le Diable Rouge se rapproche de plusieurs cadors dont le FC Séville en Espagne, les Gones pourraient trouver son remplaçant du côté du FC Porto.

Tout juste vainqueur de l’écurie portugaise en Ligue Europa, l’ OL pourrait faire ses courses cet été chez les Dragões en leur chipant l’une de leur pièce maîtresse de l’effectif. Comme le rapport le média Get French Football News (GFFN), Lyon surveille de près la situation du Congolais Chancel Mbemba pour une arrivée cet été.

Dans le viseur des Gones depuis l’été dernier, le défenseur central de 27 ans est aujourd’hui l’une des pistes les plus chaudes pour pallier aux futurs départs de Jason Denayer et Jérôme Boateng. Indéboulonnable du onze de Sergio Conceicao, Mbemba a disputé l’entièreté de la rencontre contre l’Olympique Lyonnais hier soir au Groupama Stadium. Des contacts réguliers ont eu lieu entre le joueur et Lyon, qui le pistait déjà l’été dernier après le départ de Joachim Andersen à Crystal Palace. Sur le dossier, la source précise que plusieurs clubs se seraient également positionnés pour l’international congolais qui termine son contrat à Porto en juin prochain.

Après la victoire en Ligue Europa, Lyon prend une belle décision

Après son match nul qualificatif contre le FC Porto jeudi soir, les dirigeants de l’ OL ont acté ce vendredi une décision qui devrait ravir les supporters. Le club rhodanien a en effet décidé de ne pas augmenter les prix des billets pour les quarts de finale. Les fans lyonnais pourront donc acheter leurs tickets au même prix que pour les huitièmes, un fait rare puisque les montants des entrées ont pour habitude d’augmenter au fur et à mesure de la compétition. Une belle initiative du club pour aider ses supporters.