AS Monaco-PSG : Ça ne sent pas bon pour le Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 19 mars 2022 à 09:05

Le PSG se déplace à Monaco ce dimanche pour la 29e journée de Ligue 1. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes pour le groupe de Mauricio Pochettino.

Lionel Messi absent à l’entraînement de vendredi

Premier au classement avec 15 points de retard sur ses poursuivants directs, l’OM et l’OGC Nice (50 points), le Paris Saint-Germain n’a plus que le championnat pour sauver sa saison. Tous les matches restants de Ligue 1 sont donc très importants pour Mauricio Pochettino et ses hommes. Dans le cadre de la 29e journée de la Ligue 1, les Rouge et Bleu seront sur la pelouse du stade Louis II pour affronter l’AS Monaco.

Pour ce match, en plus des absents déjà attendus, l’équipe parisienne pourrait avoir à se passer de Lionel Messi. En effet, d’après les informations de Saber Desfarges, l’attaquant de 34 ans n’était pas à l’entraînement collectif de ce vendredi. Le journaliste de Prime Vidéo révèle que l'international argentin, rappelé en sélection pour la trêve du mois de mars, est malade et incertain pour le déplacement dans la Principauté.

Le Paris SG devrait donner plus de précision sur l’état de santé du septuple Ballon d’Or dans son point médical de ce samedi. Par ailleurs, Messi n’est pas seul dans cette situation.

Di Maria, Ramos et Bernat forfaits pour Monaco-PSG ?

Lionel Messi n’est pas le seul élément dont Mauricio Pochettino pourrait se passer dimanche à 13 heures, à l’occasion du match de la 29e journée de Ligue 1. L’entraîneur parisien pourrait également faire sans Angel Di Maria, qui ne semble pas encore remis de sa lésion aux ischio-jambiers de la jambe gauche contractée avant la victoire contre les Girondins de Bordeaux (3-0). Le latéral gauche espagnol Juan Bernat, qui s’est entraîné à l’écart du groupe vendredi, serait lui aussi très incertain pour ce déplacement à Monaco.

Par contre, Sergio Ramos a participé à une partie de l’entraînement collectif du vendredi. Mais Pochettino pourrait décider de se passer du défenseur central de 35 ans. Trop court pour la rencontre contre l’AS Monaco, l’ancien capitaine du Real Madrid serait plutôt attendu sur les terrains après la trêve internationale du mois de mars. Le point médical de ce samedi devrait permettre d’être plus renseigné sur le groupe du Paris Saint-Germain pour le match de demain.