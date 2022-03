OL Mercato : Une nouvelle piste pour Houssem Aouar

Publié par ALEXIS le 19 mars 2022 à 11:35

Très courtisé un temps, Houssem Aouar devrait quitter l’ OL cet été après plusieurs départs ratés. En tout cas, il ne devrait pas prolonger son contrat.

OL : La cote d'Aouar a chuté après l'échec de son transfert à Arsenal

La Juventus, le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal et le PSG étaient tous séduits par le profil de Houssem Aouar, meneur de jeu de l’ OL. Déclaré intransférable par le président Jean-Michel Aulas en 2019 suite au départ de Nabil Fékir au Betis Séville, le joueur formé à l’Olympique Lyonnais avait un bon de sorti pour le mercato estival 2020. Cependant, la direction du club rhodanien avait encore refusé de le transférer, en raison de la pandémie de covid-19 survenue en mars 2020. Arsenal avait tenté de recruter le N°8 des Gones, ensuite, mais la proposition des Gunners n’avait pas été à la hauteur des attentes du club rhodanien. « Pour Houssem Aouar, Arsenal est beaucoup trop éloigné de sa valeur », avait justifié Jean-Michel Aulas, qui espèrerait un transfert à 60 M€.

Ces deux dernières saisons, le milieu de terrain ne brille plus à l’Olympique Lyonnais. Lors de l’exercice actuel, il a fait 33 apparitions pour 5 buts marqués et 3 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues. Un maigre bilan, dont la conséquence directe est la chute de sa valeur marchande. Selon Transfermarkt, Houssem Aouar vaut désormais 32 M€ sur le marché des transferts. Il était pourtant évalué à 55 M€ en 2020, avant la pandémie de Coronavirus.

Houssem Aouar veut partir, l'Inter Milan positionné

D'après les informations de Calcio Mercato, le joueur de 23 ans ne prolongera plus son contrat qui expire en juin 2023. Il vaut quitter le club qu'il a intégré à l'âge de 11 ans selon le média transalpin. De ce fait, l’ OL sera contraint de le transférer dès cet été, pour éviter de le voir signer librement avec le club de son choix à partir de janvier 2023. En Italie, c’est désormais le champion de la Serie A, l’Inter Milan qui est sur les rangs pour recruter Houssem Aouar d’après la source. Ce dernier a changé d’agent récemment, afin de se donner les moyens de rebondir dans un club qui joue la Ligue des champions.

Si l’on en croit la source, Jean Michel Aulas va devoir revoir ses prétentions à la baisse pour son ‘’chouchou’’ formé à Lyon, car la cote de ce dernier a fortement baissé et il n’a plus qu’un an de contrat à l’ OL.